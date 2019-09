VIDEO: Dominicano Reyes Moronta perderá el resto de la temporada

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Los Gigantes recibieron malas noticias luego de que un examen de resonancia magnética revelara que el lanzador dominicano Reyes Moronta sufrió un desgarre en un tendón del hombro derecho.

El dirigente del equipo de San Francisco, Bruce Bochy, indicó que una cirugía es una de las alternativas para Moronta, quien se perderá el resto de la temporada.

“Es un gran golpe para el equipo”, dijo Bochy el domingo. “Se someterá a otras pruebas, buscaremos otras opiniones y veremos cuál será la mejor decisión”.

Moronta cayó al suelo del dolor tras hacer el tercer lanzamiento de su presentación del sábado y salió del terreno con el preparador físico sujetando el brazo del relevista.

El quisqueyano ha sido una pieza clave del bullpen de San Francisco durante las últimas dos campañas y antes del partido del sábado, llevaba 2.86 de efectividad en 56 2/3 episodios. En el 2013, se sometió a una operación Tommy John, pero Bochy agregó que no piensa que haya problemas en el codo derecho del serpentinero.

Reyes Moronta collapsed on the mound holding his pitching arm. pic.twitter.com/ziPwFMSd5d

— Ryan McGeary (@RM_Geary) September 1, 2019