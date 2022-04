Dominicano residente en EEUU denuncia en RD no hay seguridad jurídica; asegura IAD ocupa su propiedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un ciudadano dominicano residente en Estados Unidos afirmó este miércoles que en República Dominicana no existe seguridad jurídica, ya que, según denunció, compró unos terrenos en Santo Domingo Norte y les fueron invadidos.

En visita a El Nuevo Diario, José Dolores Pinales, quien fue tenista profesional y en la actualidad se dedica a instruir niños en este deporte en Estados Unidos, explicó que adquirió esos terrenos en San Felipe, Villa Mella, a una compañía privada en 1989, pero hoy están en poder del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

En virtud de ello, dijo que remitió una documentación a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien le respondió que él había sido estafado.

“Yo quiero decirle a doña Milagros que yo tengo un título de propiedad y aquí tengo certificación de que soy el dueño de esos terrenos y el IAD está dentro de mi propiedad”, afirmó Pinales, quien mostró una serie de documentos que lo hacen poseedor del referido inmueble.

En ese sentido, pidió al presidente de la República, Luis Abinader tomar carta en el asunto, “porque lamentablemente en mi país no se puede invertir, porque no hay seguridad jurídica”.

Expresó que no creía en la versión de Estados Unidos, “cuando nos decían que en República Dominicana no se puede invertir, no la creía, pero la he confirmado porque tengo la prueba en la mano”.

A raíz de esta amarga experiencia que dice le ha tocado vivir, Pinales exhortó a los dominicanos y otros ciudadanos del mundo no invertir su dinero en el país, “porque no hay seguridad jurídica”.

Dijo que le resulta extraño, como él teniendo su título de propiedad, ha tenido que recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia, tribunal que falló a su favor y, pese a la decisión, no le han sido entregados sus terrenos.

“Esto es una cosa insólita. Yo tengo un título de propiedad, por qué tengo que ir a un juicio con mi propio título en las manos”, expresó Pinales durante una visita a El Nuevo Diario.

Dijo que durante este proceso ha gastado más de cinco millones de pesos, pero aún no ha logrado su objetivo.

“He ido donde el Abogado del Estado, yo he hecho todos los procesos que he tenido que hacer, esto, incluso está hasta en la Embajada norteamericana y a nadie le importa nada”, manifestó Pinales, de manera indignada.

Pidió al presidente Abinader tomar carta en su asunto, ya que Milagros Ortiz Bosch, “esa señora tan prestigiosa, como ella, que le tengo mucho respeto, está diciendo que a mí me estafaron”.

Escuela deportiva

Pinales narró que compró esos terrenos con el fin de instalar una escuela deportiva y de informática para beneficio de cientos de niños que residen en esa zona, porque siempre ha tenido el sueño de “ayudar la niñez dominicana”.

“La República Dominicana me ha quitado mi sueño y ahora quiere quitarle el futuro de mi hija, que tiene diez años”, puntualizó Pinales.

Estos terrenos están en San Felipe Villa Mella, en la Mamá Tingó No. 72.

Dijo que actualmente en su propiedad reside una persona que supuestamente no tiene ningún tipo de documentos de propiedad, destacando que esto es un asunto político.

“Milagros Ortiz Bosch tiene que hablar sobre esa carta que ella me mandó, y ella sabe que lo que ella ha dicho no es verdad, ella ha firmado algo, quizás inconscientemente, yo espero que sea así”, expresó Pinales.

El ciudadano terminó diciendo que el Gobierno dominicano tiene la obligación de resolverle su situación.

“Es lo que yo he hecho toda la vida, educar niños en el deporte”, precisó.

Carta de Milagros

En la carta que Ortiz Bosch le remitió se explica que estos terrenos fueron declarados de utilidad pública en el año 1974.

“Que del análisis de los documentos aportados; se verifica que el derecho de propiedad que el denunciante reclama, no fue adquirida a una institución del Estado de manera directa, sino que fue adquirida a una empresa privada, la cual, al parecer, no observó que los terrenos que estaban vendido, en el año 1989, fueron declarados de utilidad pública en el año 1974, de lo que se infiere que, al parecer, el ciudadano fue objeto de una venta fraudulenta, razón por la que no es posible para nosotros, someter a las autoridades del Instituto Agrario Dominicano, al escrutinio de una negociación de la que no fueron parte; no obstante, consta en el informe depositado por estos, que, a pesar de no tener una implicación directa, han agotado las diligencias para tratar, de una manera salomónica, de que el ciudadano en cuestión no salga doblemente perjudicado”, indica el documento.

Agrega que, “de esta manera, al tratarse de un asunto entre particulares, en el cual, de manera colateral está envuelta una institución pública, entendemos pertinente, exhortar al denunciante que se haga asistir de un profesional del Derecho, especialista en la materia, que le oriente en utilizar las vías legales correspondientes para hacer valer sus derechos”.

