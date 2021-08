Dominicano Otto López ‘feliz de completar su viaje’ a Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON – Durante las primeras entradas del duelo del martes por la noche en el Nationals Park, el piloto de los Azulejos, el puertorriqueño Charlie Montoyo, se acercó al dominicano Otto López y le dijo que había una posibilidad de utilizarlo como bateador emergente. El 8vo mejor prospecto del club bajó corriendo por el túnel rumbo a la jaula de bateo para una práctica de último minuto.

Cuando regresó – en la parte baja de la tercera entrada — su manager le dijo que batearía más adelante. Bienvenido a las Mayores, Otto.

El quisqueyano se ponchó tras ver seis pitcheos, pero no quedó para nada decepcionado con la manera en que realizó ese primer turno al bate. López sabe que le irá mejor con el madero, porque eso es algo en lo que el oriundo de Santo Domingo puede trabajar. El novato se siente feliz de haber dejado ese primer turno en el espejo retrovisor, el cual significó su bautizo en la Gran Carpa.

“Estoy bien feliz de completar este largo viaje”, declaró López. “[Desde las] menores hasta las Grandes Ligas, es bien satisfactorio para mí y para mi familia”.

El camino de López a las Mayores empezó cuando era un jovencito y su familia se mudó a Montreal desde la República Dominicana. Su tío deseaba que el joven toletero regresara a la isla y asistiera a una academia. Tras varias reuniones familiares, el padre de López estuvo de acuerdo en intentarlo por un año: Si las cosas salían bien, Lopez podía quedarse. Si no, el muchacho regresaría a Canadá.

Una semana antes de que estuviera listo para retornar a Montreal con su familia, López se enteró de que tenía las condiciones para llegar a las Grandes Ligas. El 4 de julio del 2016, los Azulejos lo firmaron como agente libre a un contrato de liga menor.

Mientras ascendía de Doble-A a Triple-A Buffalo esta campaña, López arrojó números de .324/.398/.849, antes de que fuera incluido en el roster de activos de Toronto inmediatamente después de que el patrullero George Springer volviera a la lista de lesionados.

“Cuando comencé [con] los Azulejos, jugaba en la segunda base todo el tiempo”, indicó López. “Entonces, ésa es una de las posiciones en las que me siento bien cómodo. Cuando he jugado en los jardines, ha sido fácil para mí, debido a mi habilidad y velocidad. Me ayuda bastante en esas posiciones”.

Durante la temporada del 2020, en la que no hubo ligas menores, López trabajó en su defensa para poder desarrollar la habilidad de jugar en cualquier posición. Esa clase de versatilidad es la razón por la que Montoyo lo quería en el roster para la recta final de la temporada.

