Dominicano NYC dirige instituto gradúa cientos jóvenes anual en carreras técnicas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Instituto Técnico del Renacimiento -RTI- (en inglés Renaissance Technical Institute, Inc.), una organización sin fines de lucro que dirige el dominicano David Hiraldo, gradúa de manera gratuita anualmente cientos de jóvenes en carreras técnicas consideradas lucrativas en los Estados Unidos.

Entre las profesiones figuran técnicos en electricidad, plomería, asistente de oftalmología, informativa, carpintería, Osha 30 (enseña al estudiante como evitar accidentes en construcciones), instalación del sistema de aire central (HVAC) y paneles solares.

Los estudiantes deben tener sobre los 17 años, sin importar su etnia, ni el lugar donde residan en EUA. Las clases se imparten dos veces a la semana o el sábado durante todo el día.

Se iniciarán a partir del 18 de septiembre próximo y tiene una duración de nueve meses, sin importar que no tenga el diploma de bachiller, haya salido de la cárcel, que tengo récord criminal, esta institución es para ayudar, para brindar una segunda oportunidad, precisa Hiraldo.

Hay empresas que contratan a muchos de nuestros estudiantes antes de finalizar el curso, sostiene.

Hiraldo, afirmó que decenas de los graduandos después de lograr su título se mudan a otros estados (Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, entre otros) a laborar en diferentes empresas porque el Instituto está avalado y reconocido el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción -NCCER- (en inglés The National Center For Construction Education and Research) con licencia a nivel nacional.

La organización se mantiene por las ayudas que recibe, tanto del sector privado, de la Ciudad y del Concejo Municipal, a través del distrito 10 que representa el concejal dominicano Ydanis Rodríguez, quien desde un principio ha creído en el proyecto, indicó Hiraldo.

Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web de la organización: https:// renaissancetechnicalinstitute. org/ y davidh@ renaissancetechnicalinstitute. org, llamando al 212-722-5000 o enviándola por Fax 212-722-5022

El local del RTI está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan.

