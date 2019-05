Dominicano liberado de cárcel de NJ visita al cónsul Carlos Castillo para agradecerle asistencia legal

Comparte esta noticia

NUEVA YORK.-Las visitas que periódicamente hace el cónsul general de la República Dominicana a cárceles localizadas en Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Connecticut, estados bajo su jurisdicción, continuó teniendo efecto positivo al ser liberado un dominicano que estaba en proceso judicial y quien eventualmente sería deportado, luego de recibir asistencia legal de parte del Consulado.

Quilvio Torres hizo una visita de cortesía al cónsul general Carlos Castillo, con el propósito de expresarle personalmente su agradecimiento por el seguimiento que le dio a su caso desde que se enteró de su situación cuando visitó en diciembre del pasado año el Centro Correccional de Hudson, Nueva Jersey, para conocer de primera mano la situación de sus connacionales confinados en esa cárcel.

“Señor cónsul Carlos Castillo: le quiero expresar mi agradecimiento por todo cuanto hizo por mí, gracias a usted se me dejó en libertad”, expresó Torres, quien fue liberado al otorgársele una fianza luego de que la persona que lo acusaba no se ha presentado a los tribunales por lo que al parecer declinó.

“Yo estoy hoy aquí para decirle a toda la comunidad que ustedes me prometieron ayudarme cuando me visitaron en la cárcel, cumpliendo con lo que me expresaron a mí y otros compatriotas que también guardan prisión”, expresó Torres, al cónsul Carlos Castillo, quien lo recibió en su despacho.

El cónsul Castillo, quien estuvo acompañado por el vicecónsul Tamayo Tejada, del Departamento de Protección, viene realizando visitas a las cárceles donde hay muchos dominicanos en los cuatro estados bajo su jurisdicción con el propósito de conocer sus casos de manera particular de cada uno con la opción de ofrecerle asesoría y asistencia jurídica en los casos que ameriten.

Varios reclusos del Centro Correccional de Hudson (conocido en inglés como Hudson County Correccional Facility), localizado en el 30-35 de la avenida Hackensack, en Kearny, Nueva Jersey, le pidieron ayuda legal al cónsul Castillo, luego de exponerle los casos judiciales que enfrentan y por los cuales podrían ser deportados de los Estados Unidos.

“Vamos a continuar visitando a todos los presos dominicanos en cárceles y recintos de Inmigración para asistir con ayuda de tipo legal a quienes lo necesiten, ya que muchos carecen de recursos necesarios y otros prefieren regresar a nuestro país con carta de ruta antes que seguir aguardando por una sentencia judicial para su deportación”, manifestó el cónsul Castillo.

En los próximos días Torres obtendrá su nuevo pasaporte, para poder obtener un permiso de trabajo para tratar de lograr su permanencia en este país, mientras el cónsul Castillo instruyó al vicecónsul Tamayo Tejada a mantenerse en contacto con el dominicano Torres, hasta llegar al final del caso.

