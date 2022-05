Dominicano ‘Jumbo’ Díaz pone encima medalla en Tokio que debut tardío en MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El dominicano José Rafael ‘Jumbo’ Díaz pasó 13 años en Ligas Menores y superó cuatro lesiones para lograr su ansiado debut a los 30 años en las Grandes Ligas (MLB), pero a pesar del duro camino cree que su mayor éxito ha sido ganar la medalla olímpica de bronce en Tokio 2020.

“Ir a unos Juegos Olímpicos no tiene precio. Hay muchos atletas que han participado tres o cuatro veces y no han tenido la dicha de ganar una medalla. Nosotros somos bendecidos por tener ese premio en las manos”, explicó este domingo a Efe el lanzador que sacó los últimos tres outs para que República Dominicana ganara su primera presea olímpica en un deporte en equipo.

‘Jumbo’, quien jugó cuatro campañas en Las Mayores, vio recompensado en Tokio el apoyo incondicional que muestra cada vez que es llamado a representar a su país.

En 2021, Díaz dio un falso positivo en una prueba de la covid-19 y tras obtener un resultado que confirmó su negativo, pagó de su bolsillo un boleto de avión para alcanzar al equipo que representó a República Dominicana en la Serie del Caribe que se disputó en Mazatlán, México.

“Cuando tienes orgullo, amor y pasión por una cosa no importan las adversidades o los momentos difíciles, siempre vas a tratar de buscar una salida. Cuando pude viajar el equipo estaba en el avión, no había nadie que me resolviera así que compré mi vuelo y llegué con bien”, afirmó el actual lanador de los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol.

El historial de Díaz en torneos en los que ha representado a su país cuenta con un Clásico Mundial en 2017, cuatro Series del Caribe de las que ganó dos, incluida la de 2021, y los Juegos Olímpicos de Tokio.

El nacido en la Romana hace 38 años admitió nunca imaginó participar en unos Juegos Olímpicos, en los que el béisbol regresó en Tokio al programa después de 13 años, pero que en París 2024 ya no estará.

“Para nosotros más que un bronce o un oro, es un orgullo poner nuestra bandera en alto en Japón jugando con las potencias. No llevamos a nuestros mejores jugadores por medidas de la Grandes Ligas, pero conformamos un buen equipo. La clave para la medalla fue que teníamos una unión buena, el compromiso de cada uno que tenía que aportar para llevarle alegría al pueblo dominicano “, dijo.

El grupo de peloteros era encabezado por antiguas estrellas de Las Mayores como José Bautista, Melky Cabrera y veteranos como ‘Jumbo’ y Juan Francisco, además de jóvenes prospectos como Julio Rodríguez.

Díaz tiene guardada la presea de bronce en el vestuario del estadio de los Diablos Rojos para recordar que es una medallista olímpico, aunque tal vez no lo necesite ya que en su país es conocido como el ‘Pelotero de la patria’. EFE

