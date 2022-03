Dominicano Jimmy Cordero sería la joya oculta en los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- No. No les vengo a hablar de Jasson Domínguez, aunque muy pronto tendremos un especial con “El Marciano”, sino que les quiero contar de un lanzador que podría convertirse tan pronto como esta misma temporada, en una agradable sorpresa en los Bombarderos del Bronx.

¡Voila Jimmy Cordero! Firmado como agente libre por los Yankees el 15 de diciembre del 2021. El derecho nacido en San Cristóbal, República Dominicana, comenzó su carrera profesional con la organización de los Azulejos de Toronto, equipo que lo firmó como amateur en enero del 2012.

Luego los canadienses lo cambiaron a Filadelfia en el 2015, para ser entonces canjeado en 2016 a los Nacionales, equipo con quien vería su debut en la Gran Carpa en el 2018. Los propios Azulejos lo recuperaron en el 2019 y con ellos tuvo acción en las Mayores, pero ese sería una temporada loca para el quisqueyano pues pasaría en un mismo año por tres franquicias (Marineros y Medias Blancas con los que jugó en el 2019 y 2020).

Sus numeritos de por vida no dicen de su calidad. Tres ganados y cinco perdidos con efectividad de 4.55, están lejos de lo que Cordero puede hacer. Una operación Tommy John lo dejó fuera de los terrenos desde el 2020 (temporada afectada por la pandemia) pero el sinker que posee este joven y la cual lanza a casi 98 millas por hora, lanzamiento que usa en un 59% de las veces, es de halagar.

Recordemos el caso de Clay Holmes la pasada contienda y otros nombres que han sorprendido. Matt Blake, entrenador de pitcheo de los Yankees, ha demostrado poder trabajar con estos casos.

El sinker no es su única arma. Su recta es de 98 mph, su slider llega a las 92 mphy su cambio es casi a 89 mph. Ah un momento…olvidaba decirles que también tira curvas bien pronunciadas a 84 mph.

¿Qué cambios debe hacer Cordero para conseguir el éxito?

Los datos indican que cuando lanza más su sinker combinado con el cambio, su efectividad mejora un montón. También debe lanzar su recta y cuándo hacerlo. Para un relevista, tener tantos lanzamientos puede ser un arma de doble filo, pero queda en las manos de los coaches de los Bombarderos, conseguir que este joven con un repertorio de esas dimensiones, pueda sacar lo mejor de sí mismo y conseguir el éxito deseado.

