(VIDEO) Dominicano Jesús Sánchez pega el jonrón más largo de esta temporada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El jardinero dominicano Jesús Sánchez conectó el jonrón más largo en lo que va de temporada, un palo que recorrió 496 pies (151,1 metros) hasta lo más alto de las graderías del Coors Field de Colorado, pero a pesar de ese tablazo los Marlins de Miami terminaron perdiendo a manos de los Rockies.

Con su batazo, el dominicano se situó en segundo lugar de los jonrones más largos en la historia del estadio de los Rockies solo superado por un vuelacercas de 504 pies (153,6 metros) disparado por Giancarlo Stanton en el año 2016, cuando éste jugaba precisamente en los Marlins de Sánchez.

Ryan Feltner (1-1) lanzó siete entradas de una carrera y seis ponches para los Rockies, que fueron cargados a la ofensiva por el venezolano Yonathan Daza con cuatro carreras remolcadas.

496 FEET!!!

Jesús Sánchez with the longest home run of the season by far! pic.twitter.com/0Tu0szdmvx

— MLB (@MLB) May 30, 2022