Dominicano gana en la primera edición de Latin Drag Race International

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El maquillador, diseñador, y estilista dominicano Jonathan Jiménez, cuyo nombre artístico es Drag Klembert en la industria del transformismo se alzó victorioso como la reina de la primera edición del concurso Latin Drag Race Internacional.

Mediante una nota de prensa, Klembert había expresado que “Esta competencia significa mucho para mí ya que enaltece y da visibilidad al arte drag queen, a la comunidad LGBTIQ y al país mismo, debido a que es una muestra de que aquí tenemos talento y somos capaces de romper parámetros.

La primera edición de este concurso se realizó en la llamada “Ciudad del Sol”, Miami, en una modalidad virtual debido debido a la pandemia. Klembert compitió, de manera inicial, con 13 participantes oriundos de países como Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Panamá y Ecuador en una producción que contó con ocho episodios.

Klembert, quien lleva ocho años ejerciendo el arte del drag queen tanto a escala nacional como internacional, también obtuvo el voto positivo del jurado de Dominicana’s Got Talent en su primera temporada, y exhortó a la población a “darle más acogida al arte drag, a no vernos simplemente como travestis u hombres vestidos de mujeres, si no que es un arte que implica muchos talentos diversos, tales como el maquillaje, diseño de vestuario, baile, teatro y fonomímica, entre otros”.

El jurado de Latin Drag Race International estuvo integrado por el creador y dueño del concurso Alexys Fernández, cuyo nombre artístico es Mary Trini y quien es toda una autoridad en el ambiente transformista de Estados Unidos, la famosa youtuber Anika Leclere, la reina transformista Miss Universo Latina U.S.A. 2019 Elishaly D’Witshes y Sofía Camará, destacada transformista argentina, finalista del reality The Switch.