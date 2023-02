Dominicano Elvin Liriano: «Mike Álvarez me mejoró como lanzador»

EL NUEVO DIARIO, MACUTO. «Me fui de Venezuela satisfecho porque estimo que cumplí mi trabajo. Sin embargo, Caribes de Anzoátegui necesitaba reforzar su pitcheo abridor y lamentablemente se tomaron decisiones que terminaron con mi salida del equipo».

La declaración pertenece al relevista zurdo dominicano Elvin Liriano, quien hasta el pasado diciembre formó parte del bullpen de la Tribu Oriental. Culminado su tiempo en la LVBP, fue llamado para que reforzara a Federales de Chiriquí, en el segmento final de la temporada panameña. Y por ese motivo se encuentra en la LXV Serie del Caribe Gran Caracas 2023.

En fresco mediodía de martes, poco soleado, nos atendió a la salida del dugout de primera base, en el Fórum «Jorge Luis García Carneiro».

«La LVBP tiene excelente nivel. Me encantó lanzar en este circuito. Me gustó mucho el pais, su gente y la comida, especialmente las arepas y las cachapas. Me encantaría volver con Caribes o con cualquier otro club. De veras, me sentí muy a gusto», expresó el quisqueyano, quien es agente libre en LIDOM de su país y que ahora se dirigirá a la Liga Mexicana de Verano, como refuerzo de los Guerreros de Oaxaca.

En la temporada 2022-2023 LVBP, dejó marca de 0-1 con efectividad de 4.05 en 15 relevos, con WHIP de 1.80.

«Hace dos temporadas había lanzado con Federales en Panamá. Tan pronto se enteraron que ya no seguiría con Caribes, me llamaron para unirme al equipo. También hice buena labor allí

«Si algo me ha gustado de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, es el impresionante Estadio Monumental «Simón Bolívar». Jugar allí aumenta la adrenalina. Además, esta edición del evento ya de por sí es histórica por desarrollarse con ocho equipos», indicó el zurdo, quien en 2016 empezó su recorrido caribeño con Gigantes del Cibao En su país natal.

«Mis comienzos fueron como abridor. Pero en 2019, con la idea de tener mayor tiempo de juego, decidí convertirme en relevista, rol en el cual me siento muy bien», señaló el quisqueyano, quien llegó a Caribes de la mano del propio mánager Omar López.

«Omar me contactó cuando jugaba en México el verano pasado y fue placentero jugar bajo sus órdenes. Es un gran mánager», explicó el relevista, que ha paseado sus pitcheos por diferentes escenarios.

«Aparte de Dominicana, Venezuela, Panamá y Estados Unidos, también he tenido la oportunidad de lanzar en Nicaragua y Taiwán», nos refirió el entrevistado, antes de expresar la gran experiencia que significó estar bajo las orientaciones del sapiente Mike Álvarez.

DENSO APRENDIZAJE

«A mi paso por Caribes me encontré con un maestro del pitcheo, de quien aprendí mucho. Recuerdo que durante mi primer entrenamiento, Mike Álvarez, coach de lanzadores, me observaba con detenimiento y atención. Terminada aquella sesión de bullpen, Mike me dijo: ‘tenemos que trabajar sobre los siguientes puntos a partir de mañana’. Y así ocurrió. Con ello corrigió defectos de mi mecánica. Lo mismo ocurrió con varios compañeros. Además, antes de cada juego nos entregaba un completo plan de trabajo para enfrentar a cada uno de los bateadores rivales. Sin duda, un tremendo instructor», manifestó Elvin Liriano, antes de realizar su rutina diaria de entrenamiento.

