Dominicano Elian Carpio se destaca como jugador de Fútbol Americano en México

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El joven dominicano Elian Jesús Carpio Romero se destaca como uno de los mejores jugadores en el fútbol americano en México.

Elian, quien comenzó este deporte como una aventura, en la actualidad es uno de los jugadores estrella del equipo Bucaneros de Satélite.

Inició jugando en la categoría infantil con apenas de 10 años de edad y ahora juega en la categoría juvenil A con el #10 en el pecho y espalda y siendo un jugador de excelente desempeño en el terreno de juego.

Carpio en el 2018 se convirtió en ganador por primera vez del MVP y han ganado 3 veces campeón y un subcampeonato en el equipo jugando fútbol americano y Juega en la posición de corredor y esto lo ha llevado a tener más pasión, amor por dicho deporte y dar lo mejor de sí tanto en las prácticas como en las competencias.

“Soy un apasionado del deporte, me gusta el basketbol, el Socker, pero mi pasión es el fútbol americano y gracias a Dios y a. mis padres me he ido desarrollando en este deporte”, expresó Elian.

Con apenas 15 años de edad Elian es uno de los jugadores principales del equipo Bucaneros de Satélite y ha jugado en distintas ciudades del país azteca como DF, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Toluca Estado de México, Querétaro entre otras.

Con esta disciplina Elian busca posicionarse en el equipo, jugando con pasión, entrega, trabajo, respeto por lo que hace y representar a la República Dominicana dentro de un equipo con jugadores de otros países.

