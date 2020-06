Dominicano demandará al NYPD por brutal golpiza durante protesta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Huáscar Benoit, un manifestante dominicano en las primeras noches de protestas en Brooklyn por la muerte del afroamericano George Floyd, y quien supuestamente fue brutalmente golpeado por varios policías que le fracturaron la cara y le ocasionaron otras lesiones, demandará al Departamento de Policía (NYPD).

Benoit y su abogado, Paul Prestia, dijeron que la represión de los policías, que usaron bastones (macanas), los escudos de defensa y otros objetos para golpear, es también una clara violación a sus derechos civiles y constitucionales a la protesta pacífica.

En su página facebook, Benoit, que además dice que temió por su vida, relata brevemente lo ocurrido en la escena.

“Anoche… 3 policías me saltaron de la nada con un escudo y dos bastones hasta que me fracturaron la cara, lo loco es que no encierran a nadie porque estábamos en paz y sabían que no tenían derecho a tocarnos, solo estaban macedreando y golpeando a las personas con porras que volverían pronto”, escribió el dominicano.

Explicó que no fue arrestado ni acusado de algún delito y terminó ensangrentado cuando se manifestaba pacíficamente.

“Yo salí a protestar porque como un hombre de color, un hombre latino que se ve que no soy de este país, porque hay muchas cosas en este país que son injustas”, dijo Benoit.

Señaló que nunca se imaginó que iba a ser golpeado por la policía y quedar ensangrentado, sin que le acusara de ningún delito. “Estaba confundido porque me estaba diciendo que yo no hice nada mal para ellos estarme golpeando”, agregó.

Recordó que después que fue atacado por los policías cayó inconsciente al suelo, relatando que lo golpearon muy fuerte en la cara, momento en el que perdió el equilibrio y el conocimiento.

La denuncia de Benoit se suma a cientos de quejas de manifestantes que alegan fueron golpeados por policías en las protestas, mientras el alcalde prometió una exhaustiva investigación de las actuaciones de los agentes bajo su mando.

