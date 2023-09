(VIDEO) Dominicano De la Cruz logra 2 jonrones y Rojos ganan guerra de tablazos a Guardianes

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El dominicano Elly de la Cruz desató su bate el martes para disparar dos jonrones, remolcar cuatro carreras y anotar tres veces, para encabezar la victoria de los Rojos de Cincinnati 11-7, en la guerra de tablazos que libraron con los Guardianes de Cleveland, informaron este miércoles la prensa local.

De la Cruz, quien también anotó tres vueltas en el partido, mostró el poder de su bate para lograr su primer juego de dos cuadrangulares en las Grandes Ligas.

El dominicano, quien no había sacado la pelota del parque desde el pasado 23 de agosto, con sus batazos de vuelta completa en el Progressive Field de Cleveland, acabó con una sequía de 29 encuentros sin conectar de jonrón.

A first career multi-homer game from Elly De La Cruz kept the @Reds' #Postseason hopes alive last night 👀pic.twitter.com/tqt2F4ON18

— MLB Europe (@MLBEurope) September 27, 2023