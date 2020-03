Dominicano aspirante a concejal acusa opositores de destruir su publicidad gráfica en Paterson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- El candidato a concejal del quinto barrio en Paterson, New Jersey, acusó este lunes a sus opositores de emprender una agresiva jornada de destrucción de su publicidad gráfica en esta localidad de New Jersey.

Ramon Joaquín, “El Chinito”, aseguró que sus contrarios están desesperados. Apreció, que el representante actual del quinto barrio, sabe que será desplazado del cargo que ocupa, al afirmar que la mayoría de los electores latinos saldrán a votar por él.

“El 12 de mayo con la guía de Dios y el apoyo del electorado vamos a ganar la posición de concejal del quinto barrio, para comenzar atender los reclamos, y defender los intereses de la comunidad. Me voy a convertir en un fiel defensor del pueblo de Paterson”, sostuvo.

Joaquín dijo que podrán destruir sus afiches, pero no podrán destruir el compromiso asumido por los pobladores del quinto barrio para elegirlo como su representante en el concilio.

Garantizó que desde el gobierno municipal trabajará para cristalizar las transformaciones que se requieren para lograr el avance y desarrollo que desean los pobladores de Paterson.

Observó que la población, más que palabras, quiere hechos reales.

Afirmó que su llegada al concilio traerá nuevas propuestas e iniciativas, tendentes a mejorar la calidad de los servicios, lo que beneficiaría a todas las familias.

Manifestó que el pueblo está viendo las “acciones de política sucia” que se llevan a efecto en su contra, y le dará una respuesta el 12 de mayo a quienes pretenden amedrentarlo, ya ganará arrolladoramente en el quinto barrio.

