Dominicano aspirante a asambleísta estatal de NY recauda fondos para campaña

EL NUEVO DIARIO, ​NUEVA YORK.- El aspirante a asambleísta estatal en la ciudad de Nueva York, Francisco Spies, realizó una actividad de recaudación de fondos para costear parte de los gastos de su campaña.

El activista y juez dominicano contó con la asistencia de varios dirigentes de partidos político de la República Dominicana. La actividad se realizó la noche de este Miércoles en Pat’ Palo Bar & Grill localizado en el 253 de Dyckman en el sector de Inwood en el Alto Manhattan.

En la actividad también estuvo presente el Concejal Ydanis Rodríguez y simpatizantes del Partido Demócrata, así como activistas comunitarios de diferentes etnias que hacen vida política en esta urbe quienes dan su apoyo a Spies.

En el acto varias de las figuras del ámbito político que estaban presentes se dirigieron al público destacando las cualidades que adornan al aspirante Francisco Spies, a quien a juicio de ellos, le llegó la oportunidad para aportar al cambio que necesita el distrito 78 de El Bronx por ser el condado donde habitan la mayoría de los dominicanos, siendo el mismo uno de los que más se le presta atención por el alto índice de pobreza.

Durante la actividad el dirigente demócrata Benny Toribio Jr, expresó que “este es el inicio de un trabajo que solo terminará el día que Francisco Spies sea juramentado como asambleísta estatal de este Estado, “porque conocemos el político madurado que es y el trabajo social que ha venido haciendo en beneficio de la comunidad sin importar la raza ni el condado a que pertenezcas”, indicó.

De su lado, Spies dio las gracias a todos y dijo que “aquí están los que tenían que estar, mis verdaderos amigos, el que no está es porque no quiere trabajar conmigo en favor de los demás, como lo he venido haciendo en los 50 años que tengo residiendo en esta gran nación con la cual todos estamos en deuda”, subrayó.

​

