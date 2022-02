Dominicano asegura haber superado fórmula matemática de Newton

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero civil y profesor de matemáticas Emmanuel José García, publicó en su blog un artículo donde demuestra haber logrado un estudio más extenso (generalización), de la fórmula del matemático y astrónomo alemán Karl Brandan Mollweide, a veces también denominada ecuación de Mollweide o fórmula de Newton ya que, aunque Mollweide fue inmortalizado por estas fórmulas trigonométricas, no fue el primero en abordar estas ecuaciones, otros matemáticos como Isaac Newton ya la habían descubierto.

La fórmula de Mollweide es un conjunto de dos relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Esta ecuación es particularmente útil para verificar el resultado, después de resolver un triángulo oblicuo, ya que están involucradas las seis componentes del triángulo.

García narró que vía correo electrónico el matemático indonés, doctor Natanael Karjanto, quien se desempeña como educador en la Universidad Sungkyunkwan en Corea del Sur, expresó que su descubrimiento merece una respetable publicación en la revista británica “International of Mathematical Education in Science and Technology”. Por el momento el dominicano trabaja para realizar la recomendada publicación.

“De las fórmulas del ángulo mitad se conocía el caso para un triángulo y para un cuadrilátero cíclico, pero no se conocía el caso para un cuadrilátero general. Quería usar las fórmulas del ángulo mitad para desarrollar otros resultados, así que, lo que hice fue aplicar las fórmulas del ángulo mitad a las fórmulas de Newton y terminé generalizándolas”. Explicó el joven ingeniero.

Emmanuel García tiene 33 años de edad, estudió ingeniería civil en la Universidad Dominicana Organización y Método (OYM), donde actualmente es profesor de Cálculo y también maestro de matemáticas en el colegio New Horizons.

Entiende que nadie más había descubierto estos avances debido a que estas fórmulas han sido ignoradas sistematicamente a través de la historia.

Este trabajo, no es el primer descubrimiento matemático del profesor, ya que hace algunos años García logró demostrar círculos adicionales de árbelos de Arquímedes, utilizados para calcular esfuerzos en ingeniería civil.

Este medio de comunicación espera por la opinión de la Sociedad Matemática de la República Dominicana (Somaredo), respecto al descubrimiento del ingeniero dominicano.

Por: Olga Pérez

