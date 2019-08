Dominicano Ángel Delgado anuncia que no jugará en el Mundial de Baloncesto

View this post on Instagram

Lamentablemente no podré estar en mi SELECCION del País , representando lo que más amo que es mi tierra querida, hace unos meses tuve una lesión y tengo casi 3 meses para volver a estar bien y jugar de mi selección pero las cosas no fueron como yo y la selección lo esperaba, porque todavía tengo que tener un poco más de tiempo para recuperarme y no quiero arriesgar mi futuro espero que me entiendan lo siento mucho por mi país yo los apoyo 100% y les deseo lo mejor los que me conocen bien saben lo mucho que me duele no jugar, pero tengo que enfocarme en mi futuro para estar saludable. Ya yo me recuperé por completo pero todavía no puedo arriesgarme a jugar. Muchas gracias por todo el apoyo y que dios los bendiga. #100%dominicano #vamos quepodemos 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾