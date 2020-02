Dominicano Al Horford seguirá saliendo desde el banquillo con 76ers

Comparte esta noticia

El pívot asegura no tener problemas al respecto ya que “es lo que el equipo necesita”

EL NUEVO DIARIO, FILALDEFIA.- Tras 13 años como titular, Al Horford rememoró lo que es ser suplente en el último partido que disputó Philadelphia 76ers antes del All-Star. El encuentro, ante Los Angeles Clippers y concluido con victoria para los de Pensilvania, está lejos de ser un experimento casual o un hecho aislado; tanto es así que el entrenador del equipo, Brett Brown, ha aseguro que seguirá trabajando en los próximos encuentros partiendo de esta nueva rotación.

“Con 27 partidos por delante, mi idea es tomar un tiempo, ya sean siete partidos, diez, o un número indeterminado, para empezar a hacer ajustes con esta rotación y hacerla brillar. Creo que 27 partidos es una eternidad para los estándares de la NBA. No se trata de que vayamos a entrar en un proceso errático. Pero claro está que en algunos casos tendrá que analizarlo bien. Por ejemplo, si tenemos que jugar contra Gasol e Ibaka, ¿qué haremos ahí? O Indiana, con dos grandes. No estoy casado con esta idea, pero mi idea es seguir la línea marcada contra los Clippers en la mayoría de las ocasiones”, comenta a los medios antes de asegurar que durante la semana ha hablado con Horford sobre el tema.

Para el pívot dominicano supone un cambio pero no un problema. Desde su llegada a los Sixers mucho se ha hablado sobre cómo encajaría junto a Joel Embiid, algo que ha crecido con el paso de los partidos y el hecho de que las derrotas se acumulasen en las últimas fechas. Además, el hecho de que Ben Simmons base su juego en atacar la canasta tampoco favorecía el hecho de jugar con dos interiores, si bien estos pueden abrirse y tirar. En cualquier caso, Horford sigue centrado en hacer su trabajo.

“Es lo que el equipo necesita en estos momentos y es lo que estamos haciendo. Realmente no he pensado mucho sobre esto. Ahora me encuentro descansado y listo para la segunda mitad de la temporada. Jugaré de forma similar a como lo estaba haciendo hasta ahora”, comenta el center, que en lo que va de campaña está promediando 12 puntos, 6,7 rebotes y 3,9 asistencias en 30,9 minutos por noche.

Anuncios

Relacionado