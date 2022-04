Dominicanas realizarán la primera conferencia de liderazgo empresarial en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Nueva York será el escenario de un evento dirigido a todos los empresarios latinos en Estados Unidos que deseen elevar su empresa a otro nivel.

I & A Network es la plataforma organizadora de este magno evento, con una colaboración especial de Mvtex Factory/ Temporazzi. La actividad se llevará a cabo el domingo 19 de junio de 2022, en Radisson Banquet and Catering 1 Radisson Plaza, New Rochelle, NY, en horarios de 10:00 am hasta las 5:00 pm.

La conferencia contará con la participación de cinco panelistas altamente calificados, quienes compartirán importantes informaciones para fortalecer el desempeño de los líderes empresariales y herramientas para el desarrollo de relaciones comerciales.

Entre los panelistas se encuentran Matty Frías conferencista de John Maxwell Team y presidenta de la Asociación Hispanoamericana de Mujeres Empresarias y Profesionales (Hapbwa); Heidy Martínez licenciada en administracion de empresas; Clara Diaz y Jacquie Medina CEOs de la Academia Maestros de Impacto; el doctor Rafel Castillo Yermenos; Miguelina Henríquez, conferencista internacional; Víctor Manuel Quezada, miembro activo del John Maxwell Team e inversionista acreditado en los Estados Unidos.

Yasmín Chaljub, directora ejecutiva de I&A Network anticipó que “Este será un evento sin precedentes donde el sector empresarial latino en EE. UU., podrá conectar con 250 empresarios de distintas áreas y ciudades”.

Chaljub reconoció que el aporte que realizan los latinos a la economía estadounidense es vital para el desarrollo de esta nación, por lo tanto “debemos capacitarnos y mantenernos al tanto de los avances globales en materia empresarial”.

María Valdez, quien es presidenta de Mvtex Factory y la marca Temporazzi, reveló que este “será un evento de una alta estética donde habrá un cóctel de informaciones valiosas y novedosas para que los empresarios que se den cita salgan listos para enfrentar con firmeza los desafíos de postpandemia”.

Los participantes requieren de una registración, que pueden hacerla en el link: https://mailchi.mp/b2bb3e096b88/yasmin_chaljub

