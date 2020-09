Dominicana Yamel Abreu accionará en liga de baloncesto profesional en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La jugadora de baloncesto y miembro de la selección nacional femenina, Yamel Abreu, estará debutando a nivel profesional en la Asociación de Baloncesto Universal para Mujeres (Women’s Universal Basketball Association – WUBA).

El anuncio lo hizo la propia atleta a través de su red social Instagram, con un video donde se destaca su escogencia durante el sorteo de novatas celebrado el pasado sábado 19, con el siguiente mensaje: “Ahora sí es oficial. Pronto estaré jugando en esta liga profesional en Nueva York, WUBA”.

La liga tiene sede en la ciudad de Nueva York y cuenta con un total de 30 equipos, con fecha de inicio para la siguiente temporada por definir, la cual estaba prevista para octubre pero ha sido aplazada por la pandemia.

Abreu, quien expresó que se siente motivada por esta nueva experiencia, fue elegida número 23 de la primera ronda, por el equipo DPH Santiago Basket, franquicia de propietario dominicano, oriundo de la ciudad corazón.

La nativa de Villa Duarte entiende que emprender este nuevo camino deportivo “me abrirá puertas para ser vista por escuchas de la WNBA y por supuesto jugar internacional que es uno de mis sueños”, confesó la deportista a COLIMDO en exclusiva vía telefónica.

Yamel reveló que formar parte de esta liga es un escalón que usará para que otras chicas de la selección dominicana que viven en Estados Unidos, como el caso de Julady Zapata, entre otras, se unan y se mantengan activas en los meses que no haya eventos FIBA.

Otra motivación que tiene la jugadora de 5 pies y 10 pulgadas, es que podrá jugar con el equipo nacional. “Desde hace cinco años no juego en la selección porque mi centro de estudios no me dejaba. Con Dios delante, volveré”, dice una Yamel Abreu emocionada.

La nativa del Club Pueblo Nuevo de Villa Duarte es graduada en Educación tras cursar dos años en Union County College. En la actualidad forma parte de la Universidad con Saint Peter’s.

Durante su conversación con el portal oficial del Comité Olímpico Dominicano (COLIMDO), la joven de 25 años dijo que el baloncesto femenino dominicano puede aportar muchas chicas fuera del país y que uno de sus sueños es ver a sus compañeras y de otras generaciones, a que sean parte del paso que tanto se anhela.

Al preguntarle sobre la Liga Nacional de Baloncesto Femenino (LNBF) y su posibilidad de verla jugar en el país, Abreu exclamó que le gustaría jugar en un futuro.

Con el uniforme patrio

Yamel Abreu debutó con la selección nacional en 2009, en el CentroBasket Sub-16, celebrado en México, donde promedió siete puntos por encuentro con cuatro rebotes por choque, y logró colgarse la medalla de bronce.

De acuerdo con sus archivos en FIBA, Abreu estuvo en cuatro selecciones juveniles, siendo también medallista en el CentroBasket Sub-17 de 2011, cuando República Dominicana ganó bronce, gracias al triunfo amplio 80-46 sobre Bahamas.

Abreu fue la jugadora más importante ofensivamente para la escuadra quisqueyana, liderando el conjunto con 17.3 puntos, 7.8 rebotes y 5.0 asistencias.

Su debut con la selección adulta fue en 2011, aún siendo del equipo juvenil, en el Campeonato de Baloncesto del Caribe (CBC), en Bahamas.

Formó parte de los combinados adultos de República Dominicana en dos CBC (2011 y 2014), un CentroBasket (2014), en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, en los Juegos Panamericanos de 2015 y en el Preolímpico de 2015.

Con la selección adulta, Yamel ostentó una medalla de plata, en el CBC de 2014, y una presea de bronce, en el Centrobasket de 2014.

Inspiración en el baloncesto

Yamel, quien reside en Lynn, Massachusetts (Boston, EUA), confesó que sus inspiraciones en el baloncesto cuando pequeña fueron la inmortal del deporte dominicano y considerada la mejor baloncestista femenina del país y el Caribe, Teresa Durán, y la también inmortal, Matilde Guerrero.

Además, dice que se inspira en el juego de las jugadoras de la WNBA, Diana Taurasi, Sue Bird y Maya Moore.