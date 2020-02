Dominicana remonta ante Puerto Rico y avanza a final

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, P.R.- #Torolio en pie. Los Toros del Este, de la República Dominicana remontaron en la baja de la octava para vencer a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico cuatro carreras por tres, en el segundo partido de la semifinal de la Serie del Caribe, que se jugó este jueves.

Dominicana pasa a la final, a enfrentarse a Venezuela (Cardenales de Lara), a las 8:00 de la noche, en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

Con la victoria, Dominicana agrega su triunfo 57, ante 43 de Puerto Rico, en la denominada “Serie Mundial del Caribe”. Hubo un partido entre esos 101 que quedó empate en la octava entrada.

Cangrejeros anotaron dos en la alta del segundo y una en el quinto.

Dominicana anotó en el tercero y en el sexto. Agregó dos en la baja del octavo.

Cómo anotaron

En la segunda entrada Reymond Fuentes recibe base por bola. Ozzie Martínez conecta sencillo al jardín derecho y hasta tercera avanza Fuentes. Jan Hernández recibe base por bola y se llenaron las bases con un out para Puerto Rico. Roberto Peña sacó toque que no puede manejar el primera base y se va arriba Puerto Rico con la primera carrera del partido. Henry Ramos conecta línea de hit remolcador de la segunda carrera y es puesto out en home el corredor de segunda para el tercer out.

Baja del tercero

Rubén Sosa conecta hit, luego Junior Lake fue golpeado, y puesto out por intento de robo. Jordany Valdespín recibe base por bola, Peter O’Brien conecta doble remolcador de la primera carrera para dominicana.

En la alta del quinto

Jack López conecta línea al jardín izquierdo que no puede manejar el jardinero y llega hasta tercera. Henry Ramos conecta rodado al campo corto y anota López la tercera carrera de Puerto Rico.

Baja del sexto dominicana.

O’Brien recibe base por bola, luego Abraham Almonte conecta hit. O’Brien avanza a tercera por robo de base. Luego hit dentro del cuadro de Wilkin Castillo, anota O’Brien.

Baja de la octava

Jordany Valdespín conectó hit, O’Brien agregó doble, Valdespín llega a tercera, que luego anotó por wild pitch. Abraham Almonte conectó fly de sacrificio, luego anota Allen Hanson que entró por O’Brien.

Yunesky Maya lanzó cinco entradas y toleró dos carreras limpias. Por Puerto Rico abrió Héctor Santiago, quien también recibió dos limpias.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

