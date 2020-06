Dominicana dueña del restaurante donde laboraba Floyd afirma “mantenía buen comportamiento y todo el mundo lo amaba”

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo.-Ruth Thunstrom, propietaria del Restaurante Conga Latina Bristo en Minneapolis, afirmó este miércoles que George Floyd, siempre presentó un buen comportamiento en el lugar donde laboraba como vigilante.

Añadió que era una persona muy humilde, respetuosa y pacifica, por lo que considera su asesinato como un abuso policial y de racismo en Estados Unidos.

“Él nunca fue agresivo, siempre trato a todo el mundo con respeto, saludaba a los clientes con mucho cariño, nunca fue malcriado con ninguno de nosotros ni con sus compañeros, tenía buen trato con los clientes, todo el mundo lo amaba”, afirmó la empresaria, al describir a Floyd, al tiempo que aseguró que nunca hubo ningún problema con él, durante los cuatros años que laboró en ese establecimiento comercial.

De igual modo, Ruth expresó que actualmente en Minneapolis, las personas continúan protestando con marchas pacíficas y que han creado un altar próximo al área que lo mataron, donde se reúnen para conversar, hacer eventos, bailes y reclamar justicia pidiendo el apresamiento de los cuatros policías involucrados en la muerte del George.

Explicó también que personas de la comunidad, están haciendo recolectas y distribuyen alimentos en las áreas donde fueron quemados negocios y destruidas varias casas.

Thunstrom ratificó que existe discriminación en Estados Unidos al manifestar “Sí realmente hay racismo, no solamente con los afroamericanos, sino también contra los latinos”, al tiempo que pide que la violencia policial acabe, asegurando que muchas veces los policías hacen uso del poder para agredir a los demás “sobre todo pisotear a los afroamericanos y a los latinos, lo que no está bien, porque no están para agredir, ellos están para proteger”.

La empresaria afirmó que la ciudadanía pide justicia, pues los cargos que hasta ahora le han dado al policía arrestado son muy leves y no han incluido a los demás agentes involucrados.

Afirmó además que las manifestaciones son por todas las víctimas de violencia policial, que han perdido sus vidas a manos de policías por casos de racismos en Minneapolis y otros Estados.

Se recuerda que George Floyd, fue asesinado en la ciudad de Minneapolis, el 25 de mayo de este año, a causa de asfixia a manos de unos agentes policiales, en lo que se considera un nuevo caso de abuso, violencia policial y racismo en los Estados Unidos.

A raíz de esta tragedia se ha producido una avalancha de manifestaciones populares y protestas masivas en diferentes estados de la nación nortemericana.

La empresaria se manifestó en esos términos durante una entrevista, vía telefónica en el programa radial “Tu Mañana”, transmitido diariamente de 6 a 11 a.m., a través de la emisora 91.7 FM. La Rocka y Cachicha.com, en Facebook, Instagram, Twitter.

