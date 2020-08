Dominicana Darling Burdiez ganó su primer premio Emmy

View this post on Instagram

Cuando la emoción invade sobran las palabras!! * En esta estatuilla se plasma un corazón lleno de agradecimiento, compromiso y entrega!!! * Orgullosa y privilegiada de ser parte de la familia de @telemundo47 * Sin más preámbulos, aquí les presento “Mi primer Emmy”!!!!! 🎉🎉🎉🎉 @nyemmyawards * #GraciasmiDiosportanto #agradecida🙏 #informaresmicompromiso #unplacerinformarles #pasionporloquehago #trabajandoparati