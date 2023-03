Dominicana creadora del telescopio James Webb de la NASA explora el espacio profundo en busca de planetas habitables

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La dominicana Scarlin Hernández, sigue siendo una científica instrumental en los proyectos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos donde a través del telescopio James Webb creado por ella y su equipo, explora el espacio profundo en busca de planetas habitables.

Vaticinó que en millones de años, la tierra ya no se podrá ser habitada por los humanos por lo que existe la necesidad de encontrar otros planetas que sean adecuados para la supervivencia humana.

“Sé que vamos a descubrir cosas que antes no existían, explorar planetas similares al nuestro que pueden ser habitables y desafortunadamente la tierra no va a ser un lugar habitable para los humanos y necesitamos donde vivir, así que es un trabajo muy importante”, puntualizó.

En este marzo, Mes de la Mujer, Hernández reaparece como una figura femenina inspiradora que también abre espacio a mujeres emprendedoras y que participan también en proyectos de la NASA para abrirles la oportunidad que ella tuvo.

Es nativa de nativa de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana y que llegó a Estados Unidos en 1991con 4 años de edad.

Graduada en 2013 como ingeniera informática en la universidad Capitol Technology University en Maryland, es ingeniera de naves espaciales para la misión espacial de la NASA.

Como ingeniera de naves espaciales, una parte importante de su trabajo es probar los sistemas terrestres que comandan y controlan el telescopio después de que fue lanzado al espacio en 2021.

Explicó que el telescopio se utiliza para descubrir nuevos planetas y las primeras estrellas después de la edad oscura.

La National Science Foundation (Fundación Nacional de Ciencias) le otorgó una beca universitaria completa para la Capitol Technology University (CTU) en Laurel, Maryland y completó una pasantía en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, y a la edad de 19 años, formó parte del equipo del sistema de control terrestre para el satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) usado en misiones meteorológicas.

En 2013, obtuvo una licenciatura en Ingeniería Informática, pero encontró su verdadero nicho en Ingeniería Astronáutica.

Después de graduarse, Scarlin fue la líder de planificación de la misión TRMM antes de transferirse para trabajar en la misión del telescopio.

Como ingeniera de naves espaciales que apoya el Centro de Operaciones de la Misión del telescopio en Baltimore, Scarlin no solo ha tenido un asiento de primera fila, sino que tiene acceso a los controles.

Apoyó el lanzamiento del telescopio el 25 de diciembre 2021 y ha trabajado en la consola durante su puesta en marcha.

“Soy parte del equipo de operaciones de vuelo en el Centro de Operaciones de la Misión en el instituto. Mi día a día varía desde el trabajo por turnos en la consola, donde observo la telemetría de Webb, analizo datos y garantizo la salud y la seguridad de los sistemas de su nave espacial, hasta el trabajo en productos y herramientas de software”, explicó.

También supervisa y mantiene sistemas a bordo de la nave espacial, como el de despliegue, que controlaba los motores de los despliegues.

“Por ejemplo, ayudé a supervisar el despliegue de la antena, el parasol y las alas del espejo principal durante el primer mes después del lanzamiento”.

Reveló que durante su pasantía en la NASA, fue promovida varias veces hasta convertirse en líder de planificación de la misión.

“Mi pasión por la ciencia nació viendo la pasión de otras personas y a los 11 años tuve una maestra muy linda que me introdujo a los diferentes tipos de ciencias de una manera muy apasionada que me impactó mucho a mí, y estoy muy agradecida con ella porque me daba más ganas de ir a la escuela, experimentar en el laboratorio o afuera en la naturaleza siempre enseñando la importancia de cuidar nuestro planeta”, relató Scarlin.

El telescopio James Webb es el más potente enviado por la NASA al espacio.

“Tuve muchos años trabajando en el proyecto, desarrollando códigos, haciendo pruebas en la tierra con el telescopio cuando todavía estaba aquí. No fue fácil, muchas horas, mucho sudor como se dice y a veces fines de semana y ocasiones especiales en las que no podía estar con mi familia, pero todo valió la pena”, agregó Scarlin.

Dijo que ser parte del equipo de despliegues fue un gran honor para ella.

“Yo fui abusada sexualmente por un familiar”, contó agregando que también sufrió discriminación racial y muchas cosas que una niña no podía ver ni experimentar”, señaló.

“Me sumergí en los estudios para distraerme de los problemas”, narró en una entrevista con el noticiero Telemundo 47.

Eso la motivó a crear el programa para empoderar a las mujeres en los trabajos. “Todas serán bienvenidas, ingenieras, administradoras y otras labores para arrullarnos, aprender unas a las otras y aprender a desarrollarlo el liderazgo y comunidad”, expuso.

“Recuerdo haber sido el primer miembro del equipo de operaciones de vuelos en poner manos a la obra en los sistemas de tierra en el Centro de Operaciones de la Misión. Fui la primera en probarlos. Más tarde, comencé a realizar pruebas de flujo de datos de extremo a extremo, enviando comandos desde nuestros sistemas a los sistemas de la Red de Espacio Profundo y al telescopio”, dijo la científica.

“Finalmente, me convertí en uno de los directores de la última prueba de hardware con el telescopio de nuestro Centro de Operaciones de la Misión antes de que fuera empacado y enviado a la Guayana Francesa. Definitivamente fue un momento de círculo completo para mí”, precisó.

Relacionado