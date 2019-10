Dominic Brown marca llegada de importados a las Águilas Cibaeñas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Ángel Ovalles, el joven gerente general de las Águilas ya ha podido palpar el efecto que hace en sus jugadores y la afición el “aguiluchismo” que ha impregnado al conjunto, la firmeza de sus jugadores veteranos y el entusiasmo de los jóvenes por abrazar la mística cibaeña.

El fin de semana le ha dado tiempo a tener sus primeras reflexiones sobre la misión que le han encomendado, mientras su cuerpo técnico da los toques finales a la estructuración del primer equipo y los importados comenzaron su arribo al país, con Dominic Brown a la cabeza .

Ovalles se siente satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento por su cuerpo técnico en el terreno y del departamento de Operaciones de béisbol en las oficinas.

“La veteranía y juventud que estamos mezclando en el terreno de juego con nuestros jugadores y coaches, la tenemos también en las oficinas y eso va a traer buenos frutos este año y en los venideros, cuando estemos logrando nuestros objetivos con la voluntad de Dios”, asegura.

Ángel declara que “he sido enfático en el orgullo aguilucho en nuestras actividades y en el club house, porque entiendo que cuando los cibaeños se alinean como estamos ahora, somos ganadores y ese aire se respira en todo el entorno del conjunto”.

Recordó épocas en las que se alinearon Miguel Diloné, Tony Peña Félix Fermín, Chilote Llenas, Tomas Silverio, o cuando lo hicieron Miguel Tejada, Luis Polonia, Tony Batista, Alberto Castillo, Guillermo García, entre otros.

“Fueron años gloriosos, que no dieron el orgullo que sentimos cuando decimos que somos aguiluchos desde chiquititos”.

LLEGAN IMPORTADOS.

Con el arribo del jardinero Dominic Brown la noche del sábado los jugadores importados de las Águilas Cibaeñas comenzaron su arribo al país para su participación en la temporada 20119-2010 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), que inicia el 12 de octubre próximo.

El gerente general aguilucho dijo que Brown fue colocado en el jardín central y tercero en la alineación aguilucha para el partido de pre-temporada frente a los Gigantes, en el Estadio Cibao hoy.

Dominic se convirtió en el segundo refuerzo en el campo para las Águilas, que desde el primer día de entrenamientos tienen al cubano Yunesky Maya.

“Este domingo arriban al país los lanzadores abridores Kolton Mahoney, Cody Poteet, Luke Wesphal y el jardinero Jacob Robson y todos estarán en el campo de prácticas, este lunes”, dijo Ovalles.

Adelanto también que en el transcurso de la semana entrarán al equipo los también lanzadores refuerzos Kely Finnegan, Hunter Cervenka, el primero base John Nogowski y el torpedero Edmundo Sosa, quien viene de actuar en Grandes Ligas con los Cardenales.

“Hemos tenido un buen entrenamiento, aquí en el país, mientras que los importados se mantuvieron también en prácticas donde residen, siendo monitoreado personalmente por el dirigente Omar López, que les puso tareas específicas desde aquí”, comunicó el gerente general de los cibaeños.

Ovalles aseguró que, con una buena parte de la ruta crítica para conformar el primer equipo realizada, las Aguilas entran a esta semana con pocas cosas por definir .

CONCENTRADO EN EL BULLPEN

“Hemos contratado un pitching coach de nivel triple A, con mucho conocimiento de su trabajo y experiencia en el béisbol invernal en Dernier Orozco y la consigna es que vamos atacar la zona de strikes y no regalar tantas bases como el año pasado”, indica.

Indicó que se ha contratado a dos importados Finnegan, y Cervenka, dos lanzadores con capacidad de cerrar y lanzar en inning altos, el primero derecho y el segundo zurdo.

“Pero no nos hemos descuidado de ese gran material nativo que tienen las Águilas para su bullpen y en este momento tenemos sobrada calidad, unos brazos jóvenes y veteranos, que nos han mostrado gran capacidad y deseo de trabajar por la corona 22”, precisa.

Citó a Joan Báez, William Ramírez, Michael Ynoa, José Domínguez, Scarlyn Reyes, Pedro Araujo y Salvador Justo, entre los pitchers derechos que han realizado buenos entrenamientos. También a los zurdos Darío Álvarez, Cesilio Pimentel, Pedro Figueroa, Wandy Rodríguez, Simón Castro, como parte de los hombres que estarán desde el inicio en el bullpen.

“Nuestra complicación más grande ha sido definir el bullpen, por la abundancia de calidad que tenemos”, dijo.

¿UNA META PERSONAL?

Mi meta particular siempre es dejar un legado en lo que hago, digo que el mejor consejo que se le debe dar a una persona, es no temer a nada, no se le puede tener miedo a los retos, hay que enfrentarlos con la capacidad que se debe”, dice Ángel Ovalles en tono reflexivo

Y añade” Mi meta es dejar un legado importante, que las Águilas sean una mejor organización el día que yo no esté”.

“Quiero dejar una organización que tenga un departamento de evaluaciones como debe ser, un departamento operativo como amerita y una reserva nativa fortalecida”.

“A eso yo vine aquí y le pido a Dios me acompañe junto a ese grupo de hombres que está a mi entorno, para poder lograr esas metas”. dijo al final

Anuncios

Relacionado