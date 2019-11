Domínguez Trujillo afirma que no conoce de alianzas entre el PNVC y el PLD

“Yo no aprobé esos pactos ni conozco los pormenores de esos alegados acuerdos, pero los estamos investigando”, dijo el político en un video difundido en sus redes sociales.

En ese orden, destacó que fijará su posición y se pronunciará al respecto, una vez conozca el alcance de los acuerdos firmados por el PNVC con el partido gobernante.

Domínguez Trujillo dedicó buena parte del audiovisual para expresar que actúa de manera “transparente y coherente” ante sus partidarios y el país.

“De ser ciertas estas noticias, es importante precisar que un partido político no tiene dueño (…) lo que no tengo claro en estos momentos es cómo se lograron pactar esas alianzas y con la anuencia de quién o de quiénes”, refirió.

Criticó que el sistema político dominicano haya decaído “a tal punto”, de que muchos incursionan en la política buscando saciar intereses particulares, ignorando por completo que en todos los procesos político deben imperar los intereses colectivos.

“La intención mía en este breve espacio es simplemente para fijar mi posición; que yo no hago absolutamente nada escondido. Siempre me he manejado con transparencia y coherencia y esto jamás va a cambiar”, agregó Domínguez.

Este martes finalizó el plazo dado por la Junta Central Electoral (JCE) para que los partidos remitieran a ese organismos sus pactos de alianza con miras a las elecciones municipales de febrero venidero.

Domínguez Trujillo fue elegido candidato presidencial del PNVC el 29 de octubre pasado en una asamblea donde estuvieron presentes representantes de la JCE.