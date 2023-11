Domínguez Brito: PLD tiene que «revisarse mucho más»; cataloga de “sonsa” actual campaña política

Asegura que el partido morado debe de trabajar duro para poder volver al poder

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), debe revisarse «mucho más» y trabajar duro para retornar al poder en las elecciones que se celebrarán el próximo año 2024. Asimismo catalogó como “sonsa” la actual campaña política, donde brilla por su ausencia el debate y las propuestas.

Así lo consideró el miembro del Comité Político de ese partido, Francisco Domínguez Brito, durante una entrevista en El Nuevo Diario Pódcast, con Persio Maldonado Sánchez, Luis Brito, Julia Muñiz Suberví y Jaime Rincón, tras preguntársele si considera que el PLD ha hecho el exorcismo necesario como para sacudirse de los pecados.

«Yo creo que no, yo creo que el PLD tiene todavía que revisarse mucho. Nosotros tenemos que fortalecer más el tema de la mística, la razón de ser y hacer política», dijo.

«Yo decía -bueno, ¿Qué me motiva?, ¿Son los pobres?, ¿Es esa política que yo decía de que a través de la educación, yo voy a reducir la pobreza en República Dominicana?», resaltó Domínguez Brito.

Consideró que «tiene que haber algo que me motive a que mis huesos, mi carne, se levanten de un sillón, tiene que ser algo místico, porque es lo único que mueve realmente los grandes cambios en cualquier nación del mundo».

«Nosotros teníamos mucho eso arraigado, esa fiscalía romántica que yo te decía, arraigado en los tuétanos (…) cómo volver, cómo retomar muchas de esas cosas, yo creo que es un gran reto», recalcó el miembro del PLD.

Asimismo Domínguez Brito consideró, que sentarse en la mesa con compañeros de partido que hayan cometido algún pecado, no es lo que más le afecta a esa organización partidaria.

«El tema de juzgar no es lo que a uno más le afecta. A veces, a uno lo que más le afecta es el no construir, el no avanzar, el no crecer y ver en algunos casos que personas que no tienen esa visión, son los que puedan prevalecer en un momento determinado», indicó.

Campaña sonsa

Definió que los debates políticos en República Dominicana son muy superficiales, “cortoplacistas” y muy dependientes de las proximidades de los actores políticos, donde se evitan las discusiones serias.

“Esta es la campaña que yo he visto más sonsa de todas”, manifestó Domínguez Brito.

En ese sentido manifestó, que a poco más de tres meses de las elecciones municipales, no ha visto el primer debate “en ningún sentido de la palabra”.

PLD debe trabajar duro

Durante la entrevista, Domínguez Brito señaló que el PLD tiene que trabajar «muy duro» para retornar al poder. «El PLD tiene que trabajar muy duro, nosotros no podemos descansar, nosotros no nos podemos quedar ni remotamente en tercer lugar, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta, si no podemos, para quedar en segundo lugar y ganar en segunda vuelta».

«Nosotros tenemos que trabajar incansablemente para que esta institución democrática, como es el PLD, quede lo mejor posible, yo creo que ese es el gran reto que tenemos», reiteró.

Consideró que si el partido trabaja enfocado en las necesidades de la gente y llevándole propuestas y soluciones racionales, logrará volver a dirigir los destinos de la República Dominicana.