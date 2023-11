Domínguez Brito: «Gobierno va por camino equivocado endeudando al país con préstamos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, consideró que el Gobierno de Luis Abinader y el PRM debe revisarse, porque va por un camino equivocado endeudando al país con préstamos, para tratar de enmendar situaciones que debieron ser prevenidas, pero cuyo dinero el pueblo no ve ni siente en qué se invierte.

Al referirse a los desastres causados por las lluvias recién registradas, recordó que las medidas de adaptación son mandatorias por el Convenio de Cambio Climático, porque ya se sabe que se producirán periodos intensos de lluvia como nunca antes en la historia de la República Dominicana, por lo que no se justifica lo sucedido en el país.

Manifestó que el gran problema del Gobierno es que sabían que venían esas aguas, además de que tenía el precedente de noviembre del año pasado, y no tomaron absolutamente ninguna medida de precaución.

“Y si ya manejamos esos datos, cómo no advertir a la ciudadanía, como en los sitios críticos, no tomar decisiones, como en la Cañada de Guajimía; como no limpiar para que el plástico no tapara esa cañada y se produjeran esas muertes y los daños materiales también”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Domínguez Brito consideró que ahora el gobierno utiliza la excusa de esta tragedia para buscar más dinero en préstamos, cuando tampoco se sabe qué se hace con todo el dinero que se ha cogido prestado.

“República Dominicana en los últimos tres años ha tomado más dinero prestado que en casi toda la historia del país, dinero que la gente no ve ni siente, que no observa en qué se invierte y entonces queremos usar este dolor para más préstamo”, puntualizó.

Reiteró que el Gobierno debe revisarse, porque hay situaciones que no están bien, que no están caminando como deben ser y siempre en detrimento del bienestar de los dominicanos.