Domínguez Brito favorece la autocrítica a lo interno del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), planteó este jueves que renovación de sus estructuras y oposición constructiva son los aspectos en que debe concentrarse esa organización política.

“Ahora lo más importante es que el PLD empiece su proceso de renovación. Tenemos 17 años con una estructura estática, en algunos casos anquilosada; cierto inmovilismo que también nos ha hecho daño”, enfatizó el dirigente político citado en reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta; donde también anuncia que “desde el PLD haremos oposición constructiva como merece el pueblo, haciendo los señalamientos de lugar que tengamos. Y en sentido general ganó el pueblo dominicano”.

Para Domínguez Brito el Comité Político debe convocar su próximo congreso ordinario y conformar la correspondiente comisión organizadora para tratar dichos temas y otros que estén pendientes; estimando que el mismo podría desarrollarse durante seis meses; “con la debida pausa para que cada cosa la hagan bien”.

Al reclamar más espacios para los jóvenes, vaticinó que la gran revolución que se aproxima en el PLD es la apertura a esos jóvenes que demostraron gran capacidad al resultar electos en las municipales y congresuales; además de los que formaron parte en los equipos de campaña.

Sostuvo que habrá que definir la nueva estructura organizativa del partido morado, sugiriendo que respecto de los comités de base e intermedio vuelvan a operar con los lineamientos originales.

“Y lo mismo puede decirse del punto de vista temático. Creo que tenemos que ir fijando posiciones sobre algunos puntos que son vitales para el desarrollo de la nación, como el medio ambiente, la familia. Son muchos los temas complejos que tenemos que ir fijando posiciones ya. Que el PLD se defina cuál es su pensamiento, para que la gente sepa claramente qué pensamos, y esa tendrá que ser nuestra oferta de cara a las elecciones presidenciales del 2024”, abundó Francisco Domínguez Brito.

Respecto del congreso ordinario del PLD, el dirigente de esa organización dijo que el mismo debe iniciar con los aspectos organizativos y paralelamente hacer trabajos de evaluación, temáticos, ideológicos para ir buscando “su propia identidad y rescatar la mística”.

El integrante del Comité Político peledeísta consideró que la mística que se forjó bajo la dirección su mentor y único líder histórico, profesor Juan Bosch, se fue perdiendo desde los organismos más altos hasta los más bajos; agregando que esa cualidad tiene que recuperarse porque el ejercicio político se ejerce en función de una pasión y no del dinero ni el poder, sino en función del interés general.

Al responder inquietudes de periodistas que lo entrevistaron, Domínguez Brito consideró multifactorial la reciente derrota electoral de su partido, y comenzó señalando “errores que se cometieron” y decisión que generaron en la población inconformidad.

“En segundo lugar, son veinte años de gobierno e indudablemente que se produce una erosión. Tercero, entiendo que la división y la discusión que se dio generaron en la población un sentir de preocupación; porque el PLD siempre ofertaba estabilidad y orden. La población se confundió cuando vio en nosotros que no fuimos capaces de conciliar los intereses individuales en función de los colectivos”, analizó el también ex Procurador General de la República y ex Ministro de Medio Ambiente.

En otro orden, al calificar de traumática la suspensión de elecciones municipales en febrero pasado debido a fallas técnicas en los equipos instalados por la Junta Central Electoral, argumentó que ello constituyó una mancha en el proceso; y contrapuso que a pesar de lo sucedido las instituciones respondieron bien así como la actitud mostrada por el electorado dominicano que se mantuvo en un ambiente de paz y tranquilidad.

Lamentó que se aprovechara la descrita situación para acusar al PLD “que no tuvo nada que ver”, lo que a su juicio afectó mermando el potencial electoral de esa organización política.

“A pesar de todo eso República Dominicana celebró un proceso democrático posteriormente en las municipales y en las presidenciales igual. El pueblo se expresó, hemos felicitado a los ganadores, les deseamos lo mejor, porque al final es un compromiso serio con el país, lo que está por encima de cualquier interés particular”, dijo.

Sobre el pasado candidato peledeísta Gonzalo Castillo, desmintió que éste no haya contado con todo el apoyo de sus compañeros del Comité Político, y que cada uno jugó el rol que se le asignó en el Comité Nacional de Campaña.

“Él fue un gran trabajador. Fue un candidato que hizo todo lo posible, que se entregó en cuerpo y alma; porque no había madrugada, no había noche que no estuviera bien dispuesto. Mis respetos a la seriedad con que Gonzalo asumió esta candidatura”, concluyó.

