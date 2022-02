Domínguez Brito: “El Ministerio Público no avanza en los casos de corrupción de este gobierno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó este miércoles que la lucha contra la corrupción tiene que ser igual para todos y todas, agregando que el Ministerio Público no ha avanzado los casos de corrupción en el gobierno actual.

Domínguez Brito afirmó que aunque el PLD es un partido de hombres serios y trabajadores, la mayoría de los peledeístas simplemente han dado lo mejor para su país, transformando la República Dominicana, se pudo haber equivocado alguien y que espera que la justicia actúe con un criterio de imparcialidad que implique todos los lados.

“Hoy nosotros vemos grandes casos que no tienen ninguna salida, como lo es el de la Lotería y los escándalos que se han presentado en el Ministerio de Educación”, afirmó en una entrevista realizada por el programa “Abriendo la Mañana con Dary Terrero” transmitido de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

El también exprocurador general dijo, que no ha habido ninguna investigación en grandes casos de narcotráfico ligados al partido de gobierno, que según él dieron mucho dinero para campañas congresuales, municipales y presidenciales.

Agregó que en Punta Catalina todavía hay interrogantes sobre que pasó con el carbón y los 200 millones de dólares, además de si se hizo licitación o no.

“ ¿Qué pasó con esa licitación?, ¿A quién se le compró grado a grado de manera directa?, ¿Por qué no se cumplió con la ley de licitaciones?, ¿Por qué dejaron acabar el carbón?, son muchas las preguntas de las que nosotros como dominicanos y dirigentes del PLD exigimos respuestas del gobierno y la justicia”, aclaró el también abogado y miembro del Comité Político del PLD.

