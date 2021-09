Domínguez Brito: “El inicio del año escolar ha mostrado nuevamente la improvisación e ineficiencia del gobierno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó este domingo que los estudiantes dominicanos de menos ingresos son, nuevamente, víctimas de la improvisación y falta de planificación del gobierno, indicó en un recorrido por el Distrito Municipal de La Victoria y Villa Mella.

“Tal como advertimos hace unas semanas, el gobierno ha demostrado que no estaba preparado para el inicio del año escolar. Cientos de escuelas, según denuncian hoy los medios de comunicación, aún no han podido comenzar las clases porque están siendo reparadas ahora. ¿Cómo es posible, después de un año sin niños? ¿No hubo tiempo de prever y trabajar en esas reparaciones durante todo este tiempo? Y lo mismo ocurre con la falta de personal docente y administrativo; y con la debida planificación de las medidas de prevención del COVID, incluido el distanciamiento social en las aulas. Son cuestiones básicas que debieron estar listas hace tiempo, para recibir a los niños y garantizar su educación y su protección, que son derechos fundamentales”, argumentó Francisco.

Mediante un comunicado de prensa, el también miembro del Comité Político del PLD manifestó: ¿Cómo se explica que hace apenas dos semanas es cuando iniciaron los Concursos de Oposición Docente? Se conocía la fecha de inicio del año lectivo y también el déficit de docentes; entonces porqué esperar al último momento. Tampoco han sido distribuidos los libros de textos, prometidos para el inicio del año escolar y aprobados en el Consejo Nacional de Educación el 18 de junio del presente.

Sostuvo que a la falta de instalaciones, recursos didácticos y personal que sufren miles de niños se suma también la ausencia de uniformes escolares y de útiles para los alumnos provenientes de los hogares mas vulnerables. “En un año en que miles de personas han perdido sus empleos y en el que los precios están por las nubes, hacer llegar esa ayuda a las familias debe ser la prioridad de cualquier gobierno que tenga un poco de humanidad, pero en eso también le han fallado a nuestros niños y niñas”, afirmó el precandidato del PLD.

Dijo que las contradicciones del Gobierno son múltiples, señaló: “Hace solo un mes nos hablaban de que habían ‘salvado’ el año escolar y ahora reconocen que van a tener que hacer cursos de nivelación porque, como estuvimos denunciando durante meses, los niños no aprendieron con la educación televisada, sin docentes que les dieran seguimiento”. Y añadió: “Vemos una vez que las mentiras tienen las patas muy cortas y, más temprano que tarde, se está viendo que el pasado año escolar fue un fracaso”.

Aseguró que “cuando advertimos de los problemas, como hicimos con muchas de las cosas que hoy están ocurriendo, no lo hacemos con ánimo de criticar. Lo hacemos para solicitar al gobierno que ponga el foco en los temas que son los que realmente preocupan a las familias. Aquí no hay un tema de falta de recursos, esto es un asunto sencillamente de ineficiencia. Por eso, le exigimos al Presidente que centre toda su atención en tener una gestión educativa bien organizada, que permita a los niños de la escuela pública tener acceso a una enseñanza digna. No pueden seguir improvisando con temas que son centrales en la vida de las personas”.

“Lamentablemente, después de todo el esfuerzo que se hizo en los últimos años por mejorar la educación pública, esta gestión está abriendo una brecha cada vez más profunda entre ricos y pobres en materia de educación y sus consecuencias las veremos en los próximos años. Confiamos en que, ante el clamor de la sociedad, muy pronto pongan los medios para rectificar esta situación”.

