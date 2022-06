Domínguez Brito: “El crimen asumió el poder del país; al Gobierno se les fue de las manos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al referirse sobre el incremento de la inseguridad expresó que al gobierno se les fue de las manos el tema y que el crimen asumió el poder del país.

“Lo que se percibe es que el crimen asumió el poder en la República Dominicana, los atracadores tienen el control de las calles y los barrios; el gobierno no sabe lo que tiene que hacer, inició una reforma policial y no hay manera de que pueda tener algún rumbo o resultado” afirmó.

El exprocurador de la República Dominicana habló también sobre que la tasa de robos, atracos y homicidios han crecido exponencialmente en estos casi últimos dos años, terminando con la tendencia que se mantuvo a la baja por 15 años.

“Las madres de este país necesitan que no sigan matando a sus hijos, los padres de nuestro país necesitamos cierta seguridad y lamentablemente aquí todo ¡absolutamente todo! se ha perdido; no hay días sin muertos, no hay días que no tengamos grandes atracos, no hay días donde el temor y la inseguridad no nos esté consumiendo”, subrayó.

