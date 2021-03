Domínguez Brito dice sentirse preocupado por cancelados del Estado que no le han pagado prestaciones.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó este lunes su preocupación por las personas que están siendo canceladas cada mes “sin importar su preparación académica ni años de trabajo en el Estado y en muchos casos negándole las prestaciones laborales que por ley le corresponden”.

El dirigente político apeló a la dignidad humana de las personas quienes, según Domínguez Brito están siendo desconsiderados sin motivo alguno.

“Veo una mujer cancelada y pienso en la preocupación de una madre soltera que no tendrá cómo dar de comer a sus hijos, o al ver a un joven pienso que tendrá que dejar sus estudios por no tener cómo pagarlos, y me pregunto, dónde está la consideración humana que debe tener quien dirige una entidad”, afirmó el dirigente político.

De igual forma, Domínguez Brito mostró su disgusto con la negativa de varias entidades gubernamentales de pagar las prestaciones laborales que por ley les corresponden a las personas canceladas, pues no solo es una violación a la ley, sino un maltrato a los años de trabajo de los empleados público.

“No entiendo cómo un funcionario público puede maltratar a un ser humano y violar la ley, y aún así mostrarse como un servidor público. Me pregunto dónde está la empatía con la situación de los demás”, expresó el exministro de Trabajo al ser entrevistado en el programa Telematutino 11.