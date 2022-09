Domínguez Brito dice inseguridad, desempleo y deterioro de servicios son “preocupaciones” de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo en Bahoruco que el país “no va bien” porque los ingresos percibidos por los dominicanos “no son suficientes” y el desempleo crece.

El político peledeísta refirió que las “tres grandes problemáticas” del país son la inseguridad ciudadana, la falta de empleos y el deterioro de los servicios básicos y calificó las problemáticas como “conyunturales y no estructurales.”

“La preocupación de un ciudadano no puede ser si hoy tengo qué comer o no. Eso tiene que ser una etapa superada, mi vida no puede verse cohibida porque al salir allí me van a atracar, esos no deben ser los temas nuestros”, dijo a la vez que argumentó que los temas centrales deben enfocarse en la educación de los jóvenes.

Domínguez Brito fue entrevistado en el marco de un recorrido que realizó por la provincia Bahoruco, donde sostuvo un encuentro con coordinadores, además de alcaldes, ex alcaldes, regidores y miembros del Comité Central del PLD que apoyan su propuesta de cara a la consulta interna del 16 de octubre.

En ese sentido, expresó que en un posible gobierno quiere que la gente lo recuerde como un gobierno que aportó a la ética en el quehacer político y a la decencia.

Manifestó que su principal legado sería que la gente lo recuerde como un político honesto y diferente, dispuesto a transformar la educación y la justicia dominicana, por citar algunos puntos.

