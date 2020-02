Domínguez Brito dice Gonzalo Castillo consolidará obra gobierno PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el candidato presidencial del partido morado, Gonzalo Castillo dará continuidad a la obra de gobierno del presidente Danilo Medina.

Domínguez Brito se expresó en esos términos al pronunciar la Charla Consolidación y Nuevas Ideas que organizó el Comité de Campaña de la circunscripción 1 del Distrito Nacional en apoyo a los candidatos de esa demarcación, señala un comunicado del PLD.

Domínguez habló ante simpatizantes y amigos que fueron a apoyar esta cena realizada por el Comité de Campaña de esa circunscripción en apoyo a los candidatos del partido a alcalde Domingo Contreras, a senador Rafael Paz, presidencial Gonzalo Castillo, así como a diputados y regidores.

“Se ha hecho un gran trabajo y el PLD tiene que salir a las calles a pregonar las buenas obras que ha realizado”, indicó.

“Tenemos el presidente de la República mejor valorado que ha tenido la República Dominicana que es Danilo Medina y que tendremos para bien del país, de nuestras familias de nuestros hijos y de las generaciones que vienen un gran proyecto que no solo consolidará la obra del presidente Danilo Medina, sino que vendrá con nuevas ideas para bien y desarrollo de nuestro país”, detalló.

Sostuvo que esas nuevas ideas las representa Gonzalo quien tiene una visión gerencial clara de lo que tiene que hacer, tiene un proyecto de lucha contra el crimen. Transitamos un camino de desarrollo, en todos los sentidos. Basta ver todo el sistema eléctrico, estación de energía más diversificada, entre otras.

“Sin miedo, aquí hay una oposición que quiere que el Presidente no salga a la calle, que no hable, que no digamos nada. Nos quieren acorralar para que tengamos la boca cerrada y no, de ninguna manera nos vamos a callar. Hemos tenido el mejor presidente que ha tenido la historia de la República Dominicana.

El dirigente peledeista dijo que lo que se ha logrado en el país sirve de modelo a todos los países que nos circundan.

“Cuando tu analizas, por ejemplo, la situación económica de la República Dominicana y haces un cuadro comparativo con todos los países del área te das cuenta que nuestro país es el que mayor crecimiento económico ha tenido en comparación con el resto de países de América Latina. Un crecimiento económico, sostenido e integral, indudablemente, que nos convierte en un país de referencia para todos los países del área y por qué no, del mundo”, declaró.

“Cuando tu revisas la estabilidad económica, la tasa cambiaria, los niveles de inflación, los gastos en inversión extranjera y te das cuenta que nuestro país que mayor inversión extranjera tiene de todo Centro América y el Caribe, indudablemente que los peledeístas no nos vamos a callar, lo vamos a decir y repetir y le vamos a decir al pueblo que nosotros no podemos ni remotamente ir hacia la incertidumbre, el caos, lo desconocido y que este crecimiento y esta estabilidad y lujo que hoy tiene el país va a continuar con Gonzalo Castillo como presidente de la República Dominicana”, reveló.

Adelantó que en los próximos meses, en lo que será una gran fiesta nacional se declarará a la República Dominicana libre de analfabetismo, uno de los logros más impactantes de los gobiernos del PLD conjuntamente con la continuidad a las estancias infantiles, propuesta de seguridad ciudadana fortalecida , desarrollo del 911 con casi el 80 por ciento de presencia, en todo el país.

Miles de hombres y mujeres han salido de la pobreza, inversión en energía más grande, 80 mil tareas reforestadas, fortalecimiento de energía verde, la Barquita y su reestructuración, Ciudad Juan Bosch, sistema de transporte con la nueva línea del metro, obras a las que dará continuidad Gonzalo Castillo.

