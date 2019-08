Domínguez Brito dice es duro ver niñas de 13 años embarazadas y con otro niño en brazos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, dijo hoy que es duro encontrarse en los barrios del país con niñas de 13 años embarazadas y sosteniendo otra criatura de meses en los brazos.

“Yo me encuentro con niñas de 13 años en los barrios embarazadas y con un niño en los brazos es duro, por eso te digo de un nuevo hombre y mujer, por lo que hay que empezar a educar, ella no está preparada para tener sexo a esa edad y mucho menos para dar a luz”, expuso el dirigente del partido oficialista en entrevista para el espacio Hablemos de política que se trasmite de lunes a viernes a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Domínguez Brito sostuvo que hay que trabajar con los niños, y fundamentó que la escuela jugará un rol preponderante, tras considerar que esas niñas no están preparadas físicas ni mentalmente para tener sexo y mucho menos para dar a luz a esa edad.

El ex procurador de la República insistió con que “la escuela de padre para mí es vital, algunas escuelas las han desarrollado, a veces no es solo educar a los muchachos, también hay que educar a los padres, y yo voy a promover mucho sobre eso”.

En otro sentido, el dirigente político propone la tecnificación de la construcción y la agricultura, así como la tasa cero para todas aquellas maquinarias que son fundamentales para la tecnificación de estas dos áreas de producción.

Domínguez Brito lamentó que en el país existan muchos trabajadores que no pagan la seguridad social con empresas que están violentando la ley y recalcó que a ese tipo de situaciones un Gobierno encabezado por él le dará un alto grado de prioridad.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 10:15

Con relación a una posible modificación que habilite al presidente de la República Danilo Medina, el ex ministro de Medio Ambiente argumentó que sería discriminatorio que el presidente continúe inhabilitado estando activos Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Quien fuese también ministro de Trabajo expresó que “creo que si se celebra ese proceso, hay que establecer un candado casi total para que en el futuro no haya cambio, yo aspiro a ser el próximo presidente, cuando yo termine que me sea casi imposible modificar nuevamente la Constitución por más personas que me lo reclamen, esa es mi posición”.

