Domínguez Brito descarta corrupción esté institucionalizada en el Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Francisco Domínguez Brito, miembro de los comités Político y Nacional de Campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), descartó que la corrupción esté institucionalizada en el gobierno y prometió que en una próxima gestión de Gonzalo Castillo se consolidarán los pasos dados por el presidente Danilo Medina en ese sentido.

“Tenga confianza la ciudadanía de que tendremos un próximo gobierno que va a seguir fortaleciendo y consolidando la obra de un extraordinario presidente como lo ha sido Danilo Medina.

Y que esa obra no se va a morir y que van a continuar las visitas sorpresa, y que van a continuar fortaleciéndose el sistema de seguridad social”, expresa Domínguez Brito citado por la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana.

“El PRM es la incertidumbre en la posibilidad de que todo aquello que nosotros hemos dicho que se está haciendo y que la gente lo ve, porque nadie puede negar que el 911 está ahí. Y con el PRM la posibilidad de que eso desaparezca”, agregó el dirigente peledeísta.

Insistió en que el país no puede retroceder políticamente porque en el principal partido opositor no hay clara una idea para superar las gestiones de gobierno del partido morado y la estrella amarilla, porque “no tienen ni la experticia, ni la capacidad para hacerlo”.

Respecto de la transparencia y lucha contra la corrupción dijo que es un tema fundamental y que abogaba por una nueva ola de reformas en el sistema judicial dominicano “mediante un gran pacto con todos los actores sociales y políticos del país”, en el que se defina el tipo de sistema y de estructura que desea la sociedad dominicana a los fines de que la impartición de justicia sea más independiente.

Con similar criterio abordó el tema de la Procuraduría General de la República y las fiscalías en el sentido de redefinir el ministerio público “para que sea más profesional e independiente”; además de adecuar la legislación para que los procesos sean más expeditos.

Anunció que habrá convocatorias nacionales para discutir participativamente sobre las mejoras en la lucha contra la corrupción y “que la ley se convierta en una aliada de la lucha por la transparencia”.

Francisco Domínguez Brito dijo que el presidente Danilo Medina ha dado pasos trascendentales para el control y uso racional de los fondos públicos como el Fondo Único del Tesoro, actualización constante del sistema de contrataciones públicas, la ley de Lavado de Activos que dificulta el ingreso de dinero ilícito al sistema bancario dominicano.

“República Dominicana y el presidente Medina promovieron la Ley de Lavado que tiene América Latina”, proclamó el dirigente peledeísta al afirmar que el gobierno no está en la actitud de ser suave o tibio.

Negó que los actos de corrupción detectados en el gobierno central respondan a un esquema o patrón institucionalizado y que por el contrario la Ley de Lavado es aplicable para toda la ciudadanía, incluyendo a los propios dirigentes del oficial Partido de la Liberación Dominicana.

“Es verdad que en nuestro gobierno ha habido corrupción. Es verdad que hay gente que ha hecho lo incorrecto. Pero eso no es una filosofía, no es una práctica cotidiana. Todo lo contrario, si fuese así no tomásemos iniciativas como esa Ley de Lavado de Activos”, manifestó.

