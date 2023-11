Domínguez Brito califica como grave error del Gobierno cierre de frontera; dice pueblos no pueden acrecentar odio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exprocurador general de la República y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, calificó de grave error el cierre de la frontera dominicana con Haití, dispuesto por el presidente Luis Abinader.

En una entrevista en el Pódcast de El Nuevo Diario, Domínguez Brito definió de errática la medida del cierre de la frontera y aseguró que existían otros métodos para aplicarlos contra la construcción del canal.

Dijo que “fue un grave error”, porque el cierre fronterizo no impidió que los haitianos continuaran con la construcción del canal, que llevaban a cabo en el Río Masacre.

«Yo no sé si el presidente fue arrogante u orgulloso o si fue una medida mercadológica, implementada por sus asesores para ganar votos, porque genera votos siempre en todos los países del mundo la defensa de la nacionalidad”, dijo Domínguez Brito.

Indicó además, que «nosotros lo que hicimos fue darnos un tiro en los pies», explicando que se tomó la decisión de prohibir el comercio, pese a que el país (República Dominicana), solamente en zona franca exporta hacia el país vecino casi 500 millones de dólares.

Explicó que grandes sectores productivos de la República Dominicana como el avícola, industria de la harina, cemento, también generan muchos ingresos en la venta con Haití, donde muchos empleos dependen de eso.

Agregó que el mandatario ha tenido que ir desmontando todas las medidas sin lograr su cometido y reiteró que «fue un grave error del presidente de la República y su equipo, que ojalá pueda subsanar».

El también exministro de Trabajo entiende que Abinader debió tomar una serie de medidas que existen, que según su punto de vista son más viables e importantes y puso como ejemplo la delimitación de la frontera.

Asimismo, le sugirió al presidente Abinader suprimir los visados, eliminar el negocio de las visas haitianas y los consulados dominicanos en Belladere, Anse-à-Pitre y Cabo Haitiano.

Dijo que probablemente quienes estén sufriendo hoy las consecuencias del cierre de la frontera, sean los productores avícolas de Moca.

Definió como un gran reto el tema haitiano, argumentando que sabe que Haití “es bastante difícil y complicado», sin embargo, hizo énfasis en que “hay que tener cuidado”.

Los pueblos no pueden acrecentar los odios

El exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entiende preocupante la manifestación de la política del odio y puso de ejemplo lo que sucede actualmente en Palestina e Israel.

Al referirse al tema de la diplomacia y las relaciones bilaterales, dijo que también hay que tener cuidado, que los pueblos no pueden acrecentar los odios, nunca, nunca, porque basta una chispita para que todo se salga de la mano y sea incontrolable. Cuando yo hiero a alguien, esa herida no se borra muy fácil.

Para ilustrar hizo alusión al cuento de los clavos y dijo: «yo puedo clavar una tabla con un clavo y hay una herida, yo puedo sacar el clavo y todavía va a seguir ese hoyo ahí. Debemos tener mucho cuidado con generar políticas de odio”.

Domínguez explicó que entiende que hay sectores en RD al igual que en Haití, que «se pasan de la raya», refiriéndose al nivel de primitivismo institucional en alusión al odio y la xenofobia que manifiestan.

Dijo que RD debe crear una agencia articulada de cooperación con una visión política con Haití, subrayando que el país debe cargar con algunos temas de Haití y no dejarle todo a la comunidad internacional.

Sobre la deforestación en Haití

Reafirmó que Haití es el país más deforestado del planeta y dijo que ante este problema, en la nación dominicana se debe reforestar el doble y no dejarle la solución del problema a la ONU o accionar con apatía para que no se haga más grande el problema.

Entiende que los ríos se deben cuidar, no importando que desemboquen en Haití, agregando que la actitud del país no debe ser cerrar los ojos y mirar para otro lado.

Sobre la deportación

Al ser cuestionado sobre la deportación, explicó que “es una mentira” el tema de deportación, argumentando que se llevan una persona y al otro día regresa.

«Es una mentira lo de las visas. ¿Por qué no reclamamos que un ciudadano haitiano que vaya a buscar una visa al menos tenga una entrevista con el cónsul, por qué? ¿Por qué no nos ponemos todos los dominicanos en una huelga generalizada para exigir que al menos los haitianos que van a buscar visa enseñen su pasaporte o digan si tienen una cuenta de banco? Diga a qué dirección viene aquí. ¿Por qué tiene que ser un buscón el que lleve los pasaportes al cónsul y le ponga un sellito?», agregando luego que eso es legal en RD. No hay una política sobre educación.