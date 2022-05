Domínguez Brito asegura reforma constitucional es inoportuna y que es más bien una contrarreforma 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó este miércoles en la entrevista central del programa Uno+Uno, que la reforma constitucional no solo es “inoportuna, sino que además es una contrarreforma que busca que el actual gobierno tenga el control total de la justicia”.

“Si fuese una verdadera reforma para lograr la independencia de la Procuraduría General de la República, por qué no ampliamos el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) donde pongamos rectores de universidades, ex presidentes de la Suprema Corte de Justicia, al ex presidente del Tribunal Constitucional, vamos a ampliar el abanico y vamos despolitizar esta entidad” afirmó.

Domínguez Brito, también expresó que lo que pretende un sector es una contrarreforma: “Es una contrarreforma porque, por ejemplo, los Procuradores Adjuntos no serán de carrera, es decir que lo puede designar el presidente bajo su criterio, de lo que se está hablando es que el gobierno actual va a poner el procurador que viene, lo cual no tiene sentido y pone en riesgo la democracia”.

“Lo más importante es la ley de carrera del Ministerio Público, la ley de carrera del Poder Judicial, el sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales” señaló el ex procurador General de la República.

Francisco Domínguez Brito se pronunció a favor de que la o el Procurador General de la República deba ser un fiscal de carrera, que tenga 12 o 14 años dentro de la carrera del Ministerio Público y que haya accedido al MP por concurso.

