Domingo Ureña: “Alcaldes y directores de distritos violan leyes y normas administrativas sin consecuencias”

Santiago.-El Coordinador del Movimiento Cívico “Santiago Puede”, Domingo Ureña, expresó su preocupación por la falta de planificación y calidad en los gastos que deben implementar los alcaldes y los directores de distritos municipales según lo establecido en la ley 176-07, con el fin de eficientizar la gestión que realizan.

El concejal declaró que la mayoría de los alcaldes planifica las inversiones que van a realizar, pero no la ejecutan aun estén contemplados en el presupuesto de gastos anual aprobado por los consejos de regidores, convirtiéndose en letra muerta plasmado en papeles, incluso la ley obligándole a su ejecución. Se destaca además la falta de transparencia en las ejecuciones de obras asignadas y las que se realizan por administración, obviando todos los reglamentos, leyes y controles.

»Más del 75% de los alcaldes y directores de distritos violan las leyes que regulan el manejo y reglamentación de los recursos asignado por la ley, también de sus funciones. Estas leyes son 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de las cuales muchos de ellos no conocen ni el artículo 60 que es la descripción del puesto que ocupan. Ley 166-03 de Asignación de los Recursos a los Ayuntamientos, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06. Además la Ley No. 170-07, que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo y la No. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la Republica», puntualizó.

Ureña manifestó que »lo penoso es que, aun teniendo en sus artículos régimen de consecuencia, las violaciones continúan y la falta de transparencia en la calidad del gastos expresado por el rumor público a través de los comunitarios que se sienten burlado por el ineficiente servicios que ofrecen muchos alcalde y directores.

Asimismo, destacó que se debe evaluar si los recursos que de manera extraordinaria estas entregando el gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana, deben ser manejada como lo explica la ley 176-07 en su artículo 23 en la distribución del gastos, el cual manda a distribuir en el 40% en edificaciones, 31% en servicios, 25% en pagos de personal y el 4% en salud, Juventud y Deportes, algo que muy pocos lo cumplen.

»Reconocemos el compromiso y empeño con la municipalidad del secretario general de la Liga Municipal Dominicana Lic. Víctor de Aza, que ha querido implementar un modelo distinto en lo municipal, buscando alternativas de cooperación y programas de desarrollo para poner a tonos en los nuevos tiempos los sistema administrativos y de servicios de los ayuntamientos, aplicado a la transparencia, honestidad del servidor público en la figura del Alcalde, directores y regidores», dijo.

Domingo Ureña recomienda que dentro de las preocupaciones de las instituciones que aglutinan a las autoridades de los gobiernos locales se pueda evaluar aquellos que tengan debilidades en formación gerencial, dotarlo de herramientas para lidiar con esa debilidad evitando así consecuencias futuras. En muchas ocasiones se cometen errores por no tener un consejo de regidores que no asume su rol de normativo y fiscalizador, que impidan la violación a las normas y leyes convirtiéndose en cómplice por omisión en las violaciones.

Por ultimo, refiriéndose al nuevo equipo joven de auditores formado por la liga Municipal con el fin de asesorar y auditar a los ayuntamientos, dijo que »se deben ir preparando profesionales con visión de desarrollo en administración municipal, que tengan una cultura de gestión pública comprometida, asuman el rol de líderes y sus colaboradores trabajen en el desarrollo de las comunidades, pues las leyes tienen condiciones muy claras y consecuencias muy duras».

