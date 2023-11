Comunicador declara “Alianza Rescate RD” es una respuesta al repunte de Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Domingo Ramírez declaró este viernes, que la “Alianza Rescate RD” es una respuesta a las mediciones en la que se coloca a Luis Abinader en una posición ventajosa en la actual campaña electoral.

Ramírez dijo que cuando se mencionaba que la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), iban a pactar en el Palacio Nacional, no lo creían.

El comunicador se refirió al tema, al participar junto a la periodista Liliam Mateo en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Es que ellos no tienen otro camino que no era ir aliados contra el Gobierno, porque disgregarse no era el camino, cuando este acuerdo comenzó a caminar nadie lo creía”, subrayó.

Explicó que el PLD se mantuvo durante meses, señalando que las personas que salieron en sus boletas que se fueron a la Fuerza del Pueblo no iban a ocupar ese espacio.

“A quienes están anunciando es a Feliz Bautista como senador por la provincia San Juan por la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana y a muchos miembros del partido morado que salieron en la boleta y pasaron a la organización que lidera Leonel Fernández”, añadió.

Este viernes la Alianza Rescate RD dio a conocer el nuevo alcance del acuerdo de los partidos opositores, los cuales incluye Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional, Santiago, entre otras demarcaciones.

El coordinador de la Alianza Rescate RD, Miguel Vargas Maldonado, informó que se lograron pactar 145 plazas de alcaldías, de las 158 existentes.

Además se alcanzó acuerdo en 215 direcciones de juntas municipales de manera tripartita y parciales, lo que suma 300 territorios municipales de 393 demarcaciones que tiene el país.

La alianza abarcará demarcaciones como San Juan. San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago y Distrito Nacional.