Domingo Páez llama «estúpidos» a diputados por «opinar sobre cosas que no conocen»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Domingo Páez llamó «estúpidos» a varios diputados que, a su juicio, opinaron sin saber sobre el término que utilizó para referirse a la generación como “Alofoke”.

Páez explicó que a Abel Martínez le preguntaron su opinión sobre “tal cosa que dijo Domingo Páez”, y él dijo desconocía de eso, pero hubo 10 diputados que sí opinaron de una vez.

“Los diputados son unos privilegiados, y que supuestamente tienen algún nivel de información porque están construyendo leyes y hubo 10 estúpidos diputados que opinaron sobre una cosa que no conocían, estúpidos”, manifestó en una entrevista para el programa “De todo un Chin”, que se difunde por El Nuevo Diario Podcast.

El comunicador dijo que se asombró cuando escuchó eso de los legisladores, porque pasó por la diputación, y éste no hubiera opinado sobre una cosa que desconoce. En la entrevista realizada por el programa “De todo un Chin”, que se difunde por El Nuevo Diario Podcast.

Por otro lado, externó que el término de “La generación Alofoke” lo utilizó como un adjetivo, afirmando que la palabra “Alofoke” se encuentra en el diccionario español, en el cual está registrado como un dominicanismo y significa la bringanida, sin medir consecuencia, sin tomar en cuenta nada correcto.

“Yo no conozco a nadie que se llama Alofoke, ahora yo conozco un adjetivo, eso no un sustantivo, no es nombre, es un adjetivo, ahora ¿quién puede entender que es un sustantivo y un adjetivo? No es todo el mundo, yo usé un adjetivo”, expresó Domingo.

Asimismo, aseveró que la gente no entiende porque no están educados, porque todo el que sabe usar un diccionario lo entendió de una vez.

“Yo tengo que usar la palabra que yo entiendo, no lo que el otro entienda, y el otro que concluya, porque cada quien interpreta de acuerdo a sus limitaciones”, exteriorizó el también exlegislador de la República.

Por otro lado, Domingo Páez afirmó que haber pasado por el Congreso dominicano fue una experiencia que no desea volver a tenerla, porque no pudo lograr lo que quería “servir a la sociedad”, además indicó que al terminar su legislatura salió sin nada.

“Para mí haber pasado por el Congreso es una experiencia que no deseo tenerla nunca. Si me regalan una diputación no la asumiría, porque fueron cuatro años dilapidados”, manifestó el exlegislador.

Páez, que estuvo en el periodo 2006-2010, argumentó que pasar por la Cámara baja fue desgastante, ya que duró un año siendo el vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, y dirigir un grupo de gran magnitud, con diversidad de intereses tan grande, implica usar mucho tiempo para construir salidas.

Asimismo, externó que le tocó enfrentar la corrupción desde adentro de su partido, además “la mayor parte del tiempo lo usaba en cosas improductiva”.

Domingo Páez argumentó que durante ese tiempo leía poco, salió económicamente quebrado, no tenía casa propia y estaba sin trabajo. Igualmente explicó que en su reelección no pudo ganar porque “un personaje del PLD” cometió fraude en su contra.

De la misma forma, aclaró que salió definitivamente de la militancia y del partido ya que “la política porque está demasiada prostituida y podrida”, y esta actividad constituye en la República Dominicana de aprovechamiento, de beneficio y de disfrute de privilegio.

Reveló que el PLD hizo aportes y generó daños, exteriorizando que el daño más grave que este partido generó fue institucionalizar la corrupción e instalar un régimen de impunidad. Sin embargo, dijo que “el partido morado fortaleció la institucionalidad democrática, y consolidó un régimen de protección de las libertades públicas”.

Especificó que la gestión del Luis Abinader ha recuperado la confianza de la gente en la posibilidad del que el Estado no sea un espacio para la depredación, lo que explica su aprobación por los dominicanos, no obstante, dijo que no está de acuerdo con las políticas del fideicomiso porque construye más desigualdad y propicia la concentración de riqueza, bautizó al actual Gobierno como un gobierno empresarial.

Relacionado