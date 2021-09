Domingo Jiménez revela fue diagnosticado con tumor maligno en hígado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo(FP), Domingo Jiménez, informó este miércoles que fue diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas.

“Buenas tardes, luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, lamento informarles que he sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas, la cual empezará a ser tratada en las próximas horas. ¡Gracias a todas por estar pendientes!”, dijo en el tuit.

En otro tuit comunicó que “el equipo médico que me trata me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen, y les presento formales excusas. Gracias por su comprensión. Un abrazo! Dios es grande!!!”.

De inmediato surgieron las muestras de afecto en la red social, donde parientes, amigos y políticos le expresaron su apoyo.

María Elena Núñez en respuesta le dijo en Acción y oración. A seguir las recomendaciones de los médicos y a mantener la fe. Salud. Un gran abrazo”. “Lo vamos a encomendar en nuestras oraciones… ánimo y mucha fe” expresó Vinicio Castillo.

