Domingo Germán no lanzará de nuevo con Yankees en 2019, según ESPN

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El pitcher derecho Domingo German no lanzará nuevamente para los New York Yankees en 2019 después de su colocación en licencia administrativa bajo la política conjunta de violencia doméstica MLB-MLBPA, dijeron fuentes el viernes a Buster Olney de ESPN.

Germán había sido puesto en licencia administrativa el jueves después de un incidente del que la Major League Baseball se enteró el martes por la mañana, según informaron fuentes previamente a Jeff Passan de ESPN. A pesar de la falta de un informe policial que detalle el incidente, la MLB y el sindicato de jugadores acordaron que las acusaciones contra Germán ordenaban colocarlo de permiso en medio de una investigación, dijeron las fuentes.

Bajo la política conjunta de violencia doméstica, un jugador puede ser puesto en licencia administrativa por hasta siete días, salvo una extensión mutuamente acordada entre la liga y el sindicato.

Si bien el caso no se resuelve administrativamente, las fuentes le dijeron a Olney que Germán se perderá el resto de la temporada regular y la postemporada, ya que los Yankees aseguraron la Liga Americana Este con una victoria sobre los Los Angeles Angels el jueves por la noche.

Germán, que tiene una marca de 18-4 con efectividad de 4.03 y 153 ponches, fue de lejos el abridor más confiable de los Yankees y ayudó a mitigar las luchas de los veteranos en la rotación.

El manager Aaron Boone dijo recientemente que esperaba que Germán fuera una gran parte de los planes de postemporada del equipo, pero Boone dijo el jueves que el equipo necesita prepararse para la postemporada, ya que Germán no estará disponible.

“Esto es algo que, aparte del béisbol, es un problema mayor, obviamente”, dijo Boone. “Cuando escuchas las palabras violencia doméstica, es una de esas cosas que te detiene en el camino. Le doy crédito a la Major League Baseball y a la asociación de jugadores por hacer su parte, hace varios años, tratando de adelantarse a esto y poner acción disciplinaria en el lugar, con suerte ser parte de la solución a lo que es un problema en nuestra sociedad”.

