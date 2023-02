Domingo Germán luce como un lanzador diferente en 2023

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Calientan los Yankees de Nueva York en el terreno de práctica del Steinbrenner Field en Tampa. Uno de sus lanzadores ahora con el número 0 en su uniforme trae aires diferentes. Se ríe más y aunque su enfoque en el entramiento no cambia, parece disfrutárselo mucho más.

“Me he sentido muy bien. Me he sentido muy cómodo y satisfecho con el trabajo que hemos estado haciendo”, me dijo Domingo Germán en esta entrevista.

En el 2019, Germán puso excelentes numeritos con los Yankees, pero luego en 2020, el derecho serviría una suspensión por parte de la MLB de 80 juegos.

“Me siento que este va a ser uno de los mejores años de mi carrera ya que me he vuelto a restablecer después de un gran problema. Me he preparado física y mentalmente y creo que lo mejor del mundo es estar bien en cuanto a salud mental. Cuando tienes paz mental todo fluye y todo viene en armonía y creo que este va a ser uno de los mejores años y aprovechando cada oportunidad que se me presente y siempre tratando de hacerlo con éxito”.

Germán no se sintió bien cuando regresó a los Yankees luego de estar fuera de acción por la sanción, sin embargo, este cambio de vida no puede llegar en mejor momento pues el derecho quisqueyano pudiera fungir como el quinto lanzador en la rotación de los Bombarderos del Bronx.

“Primeramente lo más difícil es cuando tú te incorporas a un equipo donde no te dan ese espacio de honor, no permiten o te dan esa vibra positiva y hay jugadores que hablan mal de ti por un pasado. Tú te sientes cohibido y temes muchas cosas al unirte al grupo porque te tratan diferente… Hoy en día he podido superar todo eso y me he sentido yo mismo, el chamaco de siempre, alegre y tratando de pasarle esa vibra positiva a otros jugadores este año. Siento que va a ser tan emocionante que hoy en día todo mundo me ve diferente y yo siempre he sido el mismo.

Uno de los jugadores que más ayudó a Germán en la pasada temporada, fue el ahora relevista de los Reales de Kansas City, Aroldis Chapman.

“Como él tuvo un caso similar me ayudó a superar muchas cosas. Él sabe que uno tiene momentos de depresión, uno tiene momentos de angustia, de calvario, uno se refugia en ciertos vicios donde uno no puede salir y él gracias a Dios tuvo ese apoyo y yo tuve ese apoyo de tenerlo ahí. Gracias a Dios pude salir desde ese hoyo que yo estaba y hoy en día soy un chamaco nuevo, normal otra vez, sonriente”.

Con Germán poniendo buenos números, los Yankees contarían quizás con la rotación de cinco más impresionante de toda la Liga y estos los podría poner en posición para ganar ese ansiado título de Serie Mundial número 28.

“No te voy a decir que vamos a ser campeones, pero hay mucha proyección y hay mucha expectativa. Tenemos a Judge que oficialmente es un capitán. Creo que vamos a dar lo mejor de nosotros y Dios decide. El béisbol es imprescindible”.

