Domingo Germán es suspendido 10 juegos por uso de sustancias pegajosas

EL NUEVO DIARIO, TORONTO – El dominicano de los Yankees, Domingo Germán, recibió una suspensión de 10 juegos y una multa de un valor no revelado el miércoles, por violar las políticas de las sustancias pegajosas, que produjo su expulsión en el cuarto inning del juego del martes ante los Azulejos en el Rogers Centre.

La suspensión de Germán comenzará a tener efecto el miércoles, cuando los Yankees continúen con su serie ante los Azulejos, señala LasMayores.com.

Aún no está claro qué sustancia utilizó el monticular. Luego del partido del martes, Germán insistió que había utilizado únicamente la bolsa de resina, que está disponible en el montículo. El jefe de la terna arbitral, James Hoye, fue más tajante, al decir que “definitivamente no era resina” y que “era tan pegajosa que me costó luego separar mis dedos”.

De cualquier manera, Germán recibe una suspensión automática de 10 juegos, que pone a los Yankees en una situación apremiante, pues no pueden sustituirlo en el roster.

“Quiero disculparme con mis compañeros y con mi equipo”, señaló Germán. “Estoy poniéndolos en una situación difícil ahora. Entendiendo lo mucho que el bullpen ha sido utilizado, mi plan era lanzar profundo”.

