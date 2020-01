Domingo Contreras dice se debe acabar con la insalubridad en los mercados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, aseguró que el Distrito Nacional siempre ha tenido un manejo infuncional en los mercados de expendio de productos.

Dijo que se deben crear las normas para el buen mantenimiento y la operatividad adecuada de esos centros.

“Lo primero que hay que analizar es el costo de operación y mantenimiento a los mercados, dejar esos fondos para que los mercados tengan el mantenimiento que requieren, limpieza, lavado de camiones”, dijo Contreras, al referirse a la insalubridad que actualmente se vive en los mercados del Distrito Nacional.

Dijo que la administración de los mercados debe ser responsabilidad de los propios mercaderes y que el Ayuntamiento dé seguimiento al cumplimiento de las normas que se deben aplicar para su adecuado funcionamiento.

“No es posible que un mercado no tenga un baño para sus clientes, no tienen parqueos, no hay seguridad, pero sobre todo falta educación”, enfatizó.

Entiende que se debe trabajar conjuntamente con Salud Pública, para proceder a determinar cuáles son los estándares que se deben cumplir para la comercialización de los productos en esos lugares.

“Vender productos en el suelo eso es deprimente. Vamos a hacer la inversión que se requiere, organizarlos de manera adecuada, y manejar apropiadamente los residuos en esos lugares. Es una tarea en la que todos deben colaborar, y definirse las áreas de venta, para que no se ocupen las aceras y calles, y organizar el sistema de tránsito en ese entorno”, señaló.

Recordó que los mercados siguen siendo la mayor fuente de abasto del país, y por lo tanto se deben crear las condiciones para que sirvan a la población productos con la higiene y la calidad adecuada.

Contreras dijo que el acuerdo firmado recientemente por más de 20 empresas para reciclar el plástico permitirá que el ADN compre esos desechos, tras indicar que uno de esos puntos para comprar el plástico estará ubicado en los mercados.

El programa de reciclaje en los mercados tendrá dos componentes principales: la separación para la compra del plástico y del cartón, y en el caso de la materia orgánica, como los desperdicios de frutas, vegetales y tubérculos, se creará con ello una abonera municipal que se ubicará en las afueras de la ciudad.

El candidato a alcalde por el Distrito Nacional enfatizó que la medida no solo se implementará para los mercados, sino también en los supermercados y que lo primero que se creará es un concepto del buen manejo de los residuos y luego debe emplearse la autoridad para dar cumplimiento a las normas.

