Domingo Contreras dice ayuntamiento del DN opera de forma centralizada y de oficina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), licenciado Domingo Contreras dijo hoy que las autoridades del ayuntamiento de la ciudad operan de forma centralizada y de oficina.

“Aquí tenemos que hacer uso de dos cosas, descentralizar por un lado la autoridad en el sentido que el ayuntamiento tiene operación centralizada y de oficina, no de gobierno, fíjate que el cabildo no gobierna esta ciudad de noche, no gobierna esta ciudad en el fin de semana, es una gestión muy parcial”, indicó el director general de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), en entrevista con Kelvin Faña para Hablemos de política que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Contreras estableció que el Distrito Nacional debe ser dividido en polígonos porque la realidad de la Zona Colonial no es la misma que la del sector Los Peralejos y Los Girasoles, especificando que en la gobernanza hay elementos comunes y otros que se diferencian por los usos que posee la ciudad.

El dirigente peledeísta manifestó que las autoridades se centran mucho en lo relativo al transporte, pero refirió que quienes dirigen la municipalidad no han creado condiciones para que personas en silla de ruedas o no vidente puedan caminar la ciudad, la cual dijo se encuentra llena de barreras, algunas con el auspicio del mismo ayuntamiento.

El precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional expuso que “en el caso del tránsito hay una serie de medidas que corresponden tomarla a la municipalidad y pongo de ejemplo todo el tema del transporte de carga de la ciudad, pero hay una parte de este transporte que tiene que ir a horarios nocturnos”.

Contreras expresó que en la ciudad se deben ejecutar pares viales y buscar la manera de que los parqueos sean regulados y se acabe con la informalidad que existe en los diferentes espacios públicos del país donde en muchos casos los ciudadanos se sienten vulnerados y vulnerables con la acción de algunos parqueadores.

