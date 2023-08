Domingo Contreras asegura oposición llevará un solo candidato a competir por plaza de la capital

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, afirmó que están en negociaciones con un grupo de partidos de la oposición para llevar un solo candidato a competir contra el Gobierno por la plaza de la capital.

“La oposición está haciendo un esfuerzo de tener un candidato, estamos negociando en la mesa, el PRD, la Fuerza del Pueblo, el PLD y Peña Guaba con una gama de partidos que lo representan”, expuso.

Contreras emitió sus comentarios al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró además que, aunque hay un panorama que no se ha definido porque el oficialista no ha dicho quién será su candidato, las encuestas indican que encabeza la simpatía en el Distrito Nacional.

Manifestó que ha estado realizando recorridos políticos en los que ha estado conectando con los diversos sectores, los que ha su vez han hecho un esfuerzo por construir una estructura de servicio en la ciudad.

Subrayó que la capital tiene cada vez más ciudadanos que no son partidarios y pretende pedir la oportunidad de obtener ese voto en esta etapa de su vida en que tiene la energía y la visión de transformar la ciudad a lo que realmente debe ser.

“A mí me gustaría ponerme al servicio de la capital, hacer estas transformaciones que Santo Domingo necesita como ciudad vertical para poder convertirse en una ciudad de calidad de servicios, que los vecinos nuestros en un barrio que viven en una casa de zinc, una señora mayor, por ejemplo, no esté como si estuviera en un microondas porque le falte un árbol fuera de su casa o por no tener la iluminación correcta”, expuso.

Relacionado