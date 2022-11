Domingo Contreras anuncia sus aspiraciones a alcalde del DN para el 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, anunció sus aspiraciones a la Alcaldía del Distrito Nacional para las elecciones del 2024, por esta entidad política.

“Cuando vemos estos desafíos, yo no puedo renunciar a ser parte de aceptar este reto que tiene la ciudad, veo que esta ciudad sigue requiriendo un pacto por la sostenibilidad ambiental, que creo que el reto principal que tiene esta ciudad y que he visto, he estado esperando esta oportunidad,” dijo Contreras durante una entrevista en un importante programa radial.

Respecto a las recién inundaciones que se registraron en la cuidad capital, Contreras entiende que para evitar el colapso del drenaje pluvial como ocurrió el pasado viernes, tiene que diseñarse un plan en lo inmediato, porque vivimos en medio del cambio climático. Precisando “el presidente tiene un reto tremendo de llamar a los actores de su propio partido y sectores privados para enfrentar este reto con los indicadores que vimos este fin de semana”, indicó.

Al tiempo que consideró como preocupante, que en el Distrito Nacional se ha impermeabilizado el 80% de la ciudad generando unas manchas de calor y de aire caliente que genera los fenómenos propios de los cambios climáticos, como las lluvias abundantes y prolongadas ocurridas el pasado fin de semana.

Contreras sostiene que el actual Gobierno que propala las bondades de las alianzas público – privada, en más de dos años dirigiendo el Estado, no ha mirado al subsuelo.

En ese sentido negó que los gobiernos del PLD no hicieran nada en el drenaje pluvial del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, como expresara el jefe del Estado en unas declaraciones en San Cristóbal, recordando que la gestión de David Collado contó con el apoyo del 60% de los trabajos en esa área por parte de Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas.

“Cuando escucho decir al presidente Luis Abinader que el PLD no hizo nada, pienso que no está informado. Donde quiera usted veía una brigadas limpiando los imbornales. Además, ahí están los proyectos habitacionales de Santo Domingo Savio, la Nueva Barquita, Mesopotamia y la Ciudad Juan Bosch, que no tienen problemas de drenaje pluvial”, expresó Contreras.

